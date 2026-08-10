Polka walczy o koronę Miss World 2026. Maja Todd poleciała do Wietnamu!

Maja Todd wyruszyła na zgrupowanie przed finałem Miss World 2026. Przed nią intensywne tygodnie przygotowań i rywalizacji w Wietnamie, gdzie będzie miała okazję pokazać światu nie tylko swoją urodę, ale przede wszystkim intelekt, pasje i ogromne serce. Polska piękność ma szansę zdobyć koronę, prezentując się w wyjątkowych strojach od Destiny by Nina Szymańska, a także promując ważne inicjatywy społeczne.

Kim jest Maja Todd?

Maja Todd to duma Katowic, miasta, z którym jest głęboko związana. Wychowana w dwunarodowym domu, od najmłodszych lat uczyła się otwartości i patrzenia na świat z wielu perspektyw. Dzięki temu biegle posługuje się językami i łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi z różnych kultur. Jest absolwentką III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, a obecnie rozwija się na kierunku Global Business w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. To połączenie śląskich korzeni z międzynarodowym wykształceniem daje jej unikalną siłę i gotowość do działania na rzecz ważnych spraw.

ZOBACZ TAKŻE: Maja Todd mierzy suknie na Miss World 2026

Miss Poland 2025 czuje presję? Maja Todd o oczekiwaniach przed konkursem Miss World

"Moving with Maja" – misja z serca dla seniorów

Jednym z kluczowych elementów działalności charytatywnej Mai jest autorski projekt "Moving with Maja", realizowany we współpracy z Fundacją "Piękno z MISSją". Inspiracją do jego stworzenia były osobiste doświadczenia z dziadkami oraz praca na obozach dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Maja zauważyła problem samotności i marginalizacji osób starszych, dlatego jej projekt ma na celu zachęcanie seniorów do aktywności fizycznej, budowania siły i wspólnego spędzania czasu. To inicjatywa, która przełamuje bariery i pokazuje, że wiek nie powinien ograniczać apetytu na życie.

Działalność Mai wykracza jednak znacznie dalej. Reprezentantka Polski wspierała Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, śpiewając na galach charytatywnych na rzecz modernizacji kliniki chirurgii dziecięcej. Angażowała się w zbiórki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, promowała profilaktykę raka piersi jako ambasadorka kampanii "Dotykam=Wygrywam" podczas Różowego Października, a także wspierała schronisko dla bezdomnych zwierząt. Dla Mai hasło "Beauty with a Purpose" to nie tylko słowa, ale realne zaangażowanie tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

29

Muzyka i autorski utwór "Daydream" na scenie Miss World

Muzyka to dla Mai nie tylko pasja, ale "pierwszy język", powiernik emocji i narzędzie do budowania mostów między ludźmi. Maja nie tylko śpiewa, ale również tworzy własne piosenki, współpracując z wybitnymi kompozytorami Fryderykiem Bodzianowskim i Krzysztofem Brzezińskim. Owocem tej współpracy jest autorski utwór "Daydream", który Maja zaprezentuje na żywo podczas prestiżowej konkurencji talentów na festiwalu Miss World. Premiera piosenki miała miejsce w programie "Pytanie na śniadanie".

Garderoba na Miss World

Podczas zgrupowania i finału Miss World Maja Todd zaprezentuje się w kolekcji kreacji stworzonych specjalnie na tę okazję przez utalentowaną projektantkę Ninę Szymańską i atelier "Destiny". Perłą kolekcji jest spektakularna suknia finałowa, misternie wysadzana srebrnymi i złotymi kamieniami, dopełniona efektowną etolą z falban, nadającą stylizacji królewskiego majestatu.

Wśród pozostałych strojów wieczorowych dominują wyraziste, szlachetne barwy: energetyczna limonka, klasyczna czerwień i czysta biel. Każda z kreacji ma podkreślać osobowość Mai, elegancję i nowoczesny wymiar polskiej urody na międzynarodowej scenie. W walizkach Miss Poland, które ważą przeszło 100 kg, znajdą się także projekty Angeliki Józefczyk, Ismeny Warszawskiej i Lou.

Niezwykle ważnym elementem będzie również występ w ramach segmentów Dances of the World oraz Parady Narodów. Maja zaprezentuje się w tradycyjnym stroju ludowym pochodzącym z Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny. To piękny hołd złożony rodzinnemu regionowi i okazja do zaprezentowania bogactwa polskiego folkloru milionom widzów na całym świecie.