Zjawiskowa wokalistka i polski piłkarz to para? Jej zdjęcia rozpalają zmysły

Oskar Pietuszewski widziany u boku zjawiskowej Agnieszki Nowakowskiej

Oskar Pietuszewski uchodzi za jeden z najbardziej obiecujących talentów w polskim futbolu od dekad. Jeszcze zimą, jako 17-latek, przeniósł się z Jagiellonii Białystok do FC Porto. Już teraz spekuluje się, że portugalski gigant wkrótce może okazać się tylko przystankiem dla polskiego pomocnika. Zawodnik ma za sobą również debiut w seniorskiej kadrze, w której zagrał po raz pierwszy w wygranym 2:1 barażu z Albanią o mistrzostwa świata. Pełnoletni od maja Oskar Pietuszewski dba także o edukację i niedawno zdał maturę. Dotychczas życie uczuciowe piłkarza owiane było tajemnicą, a jedyną powszechnie znaną kobietą w jego otoczeniu była mama, z którą zamieszkał w Portugalii. Niedawno jednak, znany nastolatek został zauważony w mediach społecznościowych z popularną wokalistką. Agnieszka Nowakowska, bo o niej mowa, to gwiazda sceny muzycznej, której zjawiskowa uroda przyciąga uwagę. Na Instagramie śledzi ją już ponad 170 tysięcy osób.

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Kim jest Agnieszka Nowakowska? Fani spekulują o związku wokalistki z Oskarem Pietuszewskim

Agnieszka Nowakowska, śpiewająca aktualnie w formacji Modelki, chętnie dzieli się w sieci odważnymi kadrami, na których eksponuje swoje wdzięki i rozpala zmysły internautów. Co interesujące, artystka niedawno zdecydowała się na zmianę wizerunku, przefarbowując włosy z blondu na ciemny brąz. Ta metamorfoza absolutnie nie ujęła jej uroku, a fani nadal są zachwyceni jej wyglądem. W internecie wrze od plotek, że to właśnie piękna piosenkarka skradła serce Oskara Pietuszewskiego. Czy łączy ich coś więcej? Prawdę znają zapewne tylko oni dwoje.

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