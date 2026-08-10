Akcja policji w powiecie jędrzejowskim. Zabezpieczono narkotyki, broń i Mercedesa

Wspólna realizacja służb na terenie powiatu jędrzejowskiego

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie oraz funkcjonariusze z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili, że na ich terenie może dochodzić do handlu narkotykami. Pod koniec lipca 2026 roku mundurowi przystąpili do weryfikacji tych informacji i rozpoczęli działania w gminach Nagłowice oraz Sędziszów. W akcję zaangażowano także stróżów prawa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz pododdziały kontrterrorystyczne z Kielc, Krakowa i Radomia. W czynnościach brał udział również funkcjonariusz Służby Więziennej wraz z psem wyszkolonym do wykrywania substancji zabronionych.

Narkotyki i arsenał broni w gminie Sędziszów

Podczas przeszukania jednej z posesji w gminie Sędziszów funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 500 gramów substancji 4-CMC oraz ponad 250 gramów ziela konopi innych niż włókniste. Policjanci odnaleźli tam również rewolwer, pistolet, kuszę ze strzałami oraz blisko 500 sztuk amunicji różnego kalibru, które zostaną teraz zbadane przez biegłych. Na miejscu udało się odzyskać samochód osobowy marki Mercedes o wartości około 90 000 zł. Z ustaleń wynika, że pojazd ten został wcześniej przywłaszczony na terenie Szwajcarii.

Zatrzymania podejrzanych i dalsze działania w gminie Nagłowice

Kolejne czynności policjanci przeprowadzili w gminie Nagłowice, gdzie zabezpieczono blisko 6 gramów substancji 3-CMC. W związku z całą sprawą mundurowi zatrzymali 31-letniego mieszkańca gminy Sędziszów oraz 26-latka z gminy Nagłowice. Do wyjaśnienia sprawy zatrzymano także dwie 20-letnie kobiety, które po zakończeniu niezbędnych czynności zostały zwolnione. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Jędrzejowie sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 31-latka na okres 3 miesięcy, natomiast wobec 26-latka prokurator zastosował poręczenie majątkowe.

Surowe kary za posiadanie narkotyków i broni bez zezwolenia

Za posiadanie oraz wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Za nielegalne posiadanie broni i amunicji kodeks karny przewiduje od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wszystkie zabezpieczone materiały stanowią dowody w sprawie, o której ostatecznie rozstrzygnie sąd. Funkcjonariusze podkreślają, że realizacja była efektem skrupulatnej pracy operacyjnej i współpracy wielu jednostek policji.

Źródło: Policja.pl