Rafał Brzozowski zdradza, co powiedział Alicji Szemplińskiej o Eurowizji 2021. Wie też, co wyszło jej na dobre!

Alicja Szemplińska, świeżo upieczona zwyciężczyni "The Voice of Poland", miała reprezentować Polskę na Eurowizji już w 2020 roku. Po odwołaniu konkursu z powodu pandemii na dłuższy czas zapanowała niepewność względem kolejnej edycji. Dla wielu fanów oczywiste wydawało się to, że bilet do Rotterdamu powinien pozostać w dłoniach tej samej wokalistki. Na konkurs w oparach skandalu pojechał jednak Rafał Brzozowski. Tuż po udanym występie Alicji na Eurowizji artysta wrócił wspomnieniami do tamtych wydarzeń, zdradzając, że miał okazję zamienić z młodszą koleżanką kilka słów na ich temat...

Rafał Brzozowski pojechał na Eurowizję zamiast Alicji. To jej powiedział o swoim wyborze

W marcu 2021 roku jasne stało się to, że odwołanie Eurowizji nie zagwarantowało Alicji Szemplińskiej udziału w najbliższej edycji. Telewizja Polska, ku wielkiemu zdziwieniu publiki, ogłosiła wybór Rafała Brzozowskiego z utworem "The Ride". Plotek i teorii na temat kulis tej decyzji nie brakowało, a ostatecznie start prowadzącego program "Jaka to melodia?" zakończył się eliminacją w półfinale.

Ostatnio Rafał Brzozowski i Alicja Szemplińska, która ostatecznie z sukcesem wystąpiła w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2026 roku, pojawili się na tej samej imprezie. Oboje zabrali swoje mamy na koncert Polsatu, zorganizowany 26 maja z okazji Dnia Matki. W Toruniu wokalista znany z hitu "Tak blisko" opowiedział Maksowi Kluziewiczowi z Eska.pl o swoim kontrowersyjnym udziale w Eurowizji 2021. Jak wyznał, miał już wcześniej okazję przedstawić swoją perspektywę samej Alicji. Brzozowski nie ukrywa, że jego wybór nie był korzystny wizerunkowo, ale tak naprawdę chodziło o piosenki i... decyzję Europejskiej Unii Nadawców (EBU), cokolwiek to oznacza.

"Było takie spotkanie podczas jednego z koncertów, gdzie chwilę porozmawialiśmy i starałem się jakby wytłumaczyć pewne sytuacje, które też były poza mną rozgrywane. Rzeczywiście nie miałem z tym nic kompletnie wspólnego. Aczkolwiek, faktycznie, jak się patrzy na to z boku, no to mogło tak wyglądać, że gość prowadził program w telewizji i nagle jedzie na Eurowizję. Natomiast tam się rozbijało o piosenki i to głównie chodziło o to, że to EBU podjęło taką decyzję" - powiedział.

"Natomiast porozmawialiśmy. Ja jej powiedziałem wtedy, że jestem przekonany, że jeszcze pojedzie na Eurowizję, bo ona była bardzo młodziutką i zdolną wokalistką" - dodał.

Na czym skorzystała Alicja Szemplińska? Brzozowski nie ma wątpliwości

Zostawiając w tyle kontrowersje sprzed pięciu lat, Rafał Brzozowski jest zdania, że ostatecznie całe eurowizyjne zamieszanie wyszło Alicji na dobre. Wokalistka, która wywalczyła ze swoim utworem "Pray" historyczne poparcie jury i jeden z naszych najlepszych rezultatów Polski ogólnie, mogła bowiem skorzystać na bliższym kontakcie z widownią. W rzeczy samej, Szemplińska przed występem w Wiedniu uczestniczyła w koncertach promocyjnych, które w 2021 roku odwołano lub przeprowadzono wirtualnie. Jak podsumował piosenkarz, teraz świat stoi przed nią otworem.

"Uważam, że to wyszło absolutnie na plus z kilku powodów. Po pierwsze, tam była pandemia, tam nie można byłoby odbyć tych koncertów, które ona miała. Spotkała się z publicznością, to wszystko mnie ominęło. Absolutnie publiczność ją pokochała za ten niesamowity głos, bo miała też możliwość śpiewania dla tych ludzi na żywo, podczas pre-parties" - ocenił.

"Ta pandemia to w ogóle był dziwny czas i tam dziwne decyzje zapadały, i ja ich też do końca nie rozumiem. Starałem się sam zrobić pewne rzeczy najlepiej, jak mogłem, ale wyszło to na dobre moim zdaniem Alicji i tego jej życzę, bo młoda, zdolna, fajna dziewczyna. Cała kariera przed nią!" - skwitował.

