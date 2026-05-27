Bad Bunny dołącza do obsady "Toy Story 5". Wiemy, jakiej postaci udzieli głosu 

Bad Bunny jest dziś artystą na prawdziwej fali sukcesu. Nie tylko zgarnął Grammy za najlepszy album, ale również dał takie show na Super Bowl 2026, że mówił o nim cały świat. Coraz popularniejszy piosenkarz przyjął zaproszenie do całkiem nowej roli. Produkcja "Toy Story" zdradziła, że Benito zgodził się na dubbing jednej z postaci.

Uwielbiany przez rzesze fanów wokalista i raper jest najnowszym nazwiskiem na liście gwiazd zaangażowanych w kolejną część "Toy Story". W piątej odsłonie kultowej serii ponownie usłyszymy głosy Tima Allena, Toma Hanksa czy Conana O'Briena. 26 maja produkcja przekazała mediom nie tylko kolejny oficjalny zwiastun filmu, ale również szereg nowych informacji przed zbliżającą się premierą. Jedną z nich jest zaskakująca wiadomość, że Bad Bunny udzielił głosu zupełnie nowej postaci. Będzie nią... pizza w okularach przeciwsłonecznych.

"Toy Story 5" - kiedy premiera? To już niedługo

Oficjalna premiera piątej części "Toy Story" odbędzie się w Stanach Zjednoczonych już 19 czerwca br. Wraz z publikacją ostatniego zwiastuna, Disney uruchomił także sprzedaż biletów do kin. Odkładana w czasie produkcja Pixara trafi na ekrany niemal dokładnie po siedmiu latach od premiery poprzedniej, czwartej części. Motywem przewodnim "Toy Story 5" jest zderzenie tradycyjnych zabawek z tymi nowoczesnymi, opartymi na sztucznej inteligencji.

Bad Bunny - o artyście. Niedługo zagra w Polsce

Bad Bunny, a właściwie Benito Antonio Martínez Ocasio, to postać, której nie trzeba przedstawiać fanom muzyki latynoskiej i globalnych list przebojów. Pochodzący z Puerto Rico artysta zrewolucjonizował gatunki takie jak trap latynoski i reggaeton, wnosząc do nich świeżość, odwagę i niepowtarzalny styl. 32-letni muzyk jest jednym z najczęściej słuchanych wykonawców na świecie; jego album "Un verano sin ti" cieszy się rekordową liczbą odsłon na platformie Spotify.

Za nim bardzo owocne miesiące! Bad Bunny został okrzyknięty najlepszym artystą świata w 2025 roku przez "Billboard" i odebrał Nagrodę Grammy za "Album Roku". Kilka dni później dał występ podczas Super Bowl Halftime Show, budząc ogromne emocje śpiewaniem po hiszpańsku, zaproszeniem wielu gwiazd na czele z Lady Gagą oraz złożeniem hołdu dla innych krajów obu Ameryk. Teraz Bad Bunny przygotowuje się do serii niezapomnianych koncertów. W ramach swojej trasy odwiedzi też Polskę, grając 14 lipca na PGE Narodowym. Bilety wyprzedały się niemal natychmiast!

