Nie żyje Olaf Tufte. Norweski dwukrotny mistrz olimpijski miał zaledwie 50 lat

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-07-22 16:56

Środowisko sportowe dotknęła bolesna strata. W wieku zaledwie 50 lat odszedł Olaf Tufte, norweski wioślarz i podwójny złoty medalista olimpijski. Legenda sportu została znaleziona na terenie jego prywatnej posiadłości. Hołd zmarłemu mistrzowi oddali najbliżsi oraz premier Norwegii, przypominając jego niezwykłe dokonania.

Palący się znicz i kwiat. Na wstawce czarno-białe zdjęcie wioślarza Olafa Tuftego. O jego śmierci przeczytasz na Eska.
Autor: Imago Sport/East News , Shutterstock / East News
  • Norweski wioślarz i dwukrotny mistrz olimpijski zmarł niespodziewanie w wieku zaledwie 50 lat, co wywołało smutek w świecie sportu.
  • Uczestnik siedmiu igrzysk olimpijskich został znaleziony bez oznak życia w swoim gospodarstwie, a próby reanimacji zakończyły się niepowodzeniem.
  • Premier Norwegii pożegnał zmarłego sportowca, podkreślając jego niezachwianą pozycję ikony i niezwykłą sportową witalność aż do samego końca.

Ta niespodziewana wiadomość wstrząsnęła opinią publiczną. We wtorek bliscy Olafa Tuftego przekazali tragiczną informację o jego śmierci. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, jeden z najsłynniejszych norweskich sportowców został odnaleziony nieprzytomny na terenie swojej posiadłości. Pomimo błyskawicznej interwencji służb medycznych i transportu do kliniki w Oslo, wioślarza nie udało się uratować. Zmarł w wieku 50 lat, osierocając dwójkę dzieci i pozostawiając żonę.

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Jonas Gahr Stoere żegna Olafa Tuftego. Znamy szczegóły

Wiadomość o śmierci wywołała natychmiastowy odzew ze strony władz państwowych. Szef norweskiego rządu w osobistym oświadczeniu złożył hołd zmarłemu, akcentując jego niezwykły wkład w rozwój krajowego sportu.

- Tufte dał nam, jako narodowi, ogromną radość poprzez sport. Był jednym z największych norweskich bohaterów sportowych, utytułowanym olimpijczykiem, jednym z najlepszych wioślarzy, jakich kiedykolwiek mieliśmy, i wspaniałym wzorem do naśladowania dla wielu – powiedział premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, cytowany w oświadczeniu.

Kariera Olafa Tuftego. Siedem startów olimpijskich

Olaf Tufte zapisał się w historii jako niezwykły przykład sportowej wytrzymałości i konsekwencji. Reprezentował Norwegię na siedmiu kolejnych edycjach igrzysk olimpijskich, zaczynając swoją niesamowitą serię w Atlancie w 1996 roku, a zmagania kończąc w Tokio w 2021 roku.

Podczas swojej wieloletniej kariery wioślarz święcił wiele triumfów. Dwa razy z rzędu wywalczył złoty medal olimpijski w jedynce – triumfując w Atenach (2004) oraz w Pekinie (2008). Do swojej kolekcji dodał również srebrny krążek zdobyty w dwójce podwójnej w Sydney w 2000 roku oraz brąz wywalczony w tej samej konkurencji w Rio de Janeiro szesnaście lat później.

Światowa federacja wioślarska również wyraziła uznanie dla jego postawy i osiągnięć.

- Zakończył karierę sportową na igrzyskach olimpijskich w Tokio w wieku 45 lat, wiosłując w czwórce podwójnej mężczyzn u boku kolegów z drużyny na tyle młodych, że urodzili się już po jego debiucie olimpijskim. Doświadczony mentor, wciąż na wodzie, wciąż dający przykład – napisano w oświadczeniu World Rowing.

Tufte do końca swojego życia angażował się w sport. Jeszcze w trakcie niedawnych igrzysk paralimpijskich w Paryżu pracował jako trener Birgit Skarstein, pomagając jej wywalczyć srebrny medal w wioślarstwie.

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