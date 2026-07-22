Legia Warszawa rozpoczyna sezon Ekstraklasy. Jakie zmiany czekają drużynę?

Rewolucja kadrowa w stołecznym zespole

Szkoleniowiec potwierdził podczas przedmeczowej konferencji prasowej, że pięciotygodniowy okres przygotowawczy przebiegł bez jakichkolwiek zakłóceń. Z drużyny odeszło łącznie trzynastu piłkarzy, w tym tak znaczący gracze jak Juergen Elitim, Radovan Pankov oraz JP Nsame. W ich miejsce do pierwszej drużyny włączono kilku zdolnych wychowanków z klubowej akademii. Zespół został w ten sposób bardzo mocno odmłodzony przed nadchodzącymi rozgrywkami ligowymi.

Pierwszym kapitanem drużyny został Bartosz Kapustka, a jego głównymi asystentami będą Rafał Augustyniak i Paweł Wszołek. Do rady zespołu weszli również Otto Hindrich, Ruben Vinagre, Kamil Piątkowski, Wojciech Urbański oraz Damian Szymański. Trener uważa, że wyjazd do Szczecina na starcie ligi to bardzo pozytywny aspekt kalendarza. Pogoń, która pozyskała Nsame i Patryka Dziczka, będzie jednak niezwykle wymagającym przeciwnikiem na samą inaugurację.

"- Początek zawsze wywołuje emocje. Inaczej wywoływałoby to marazm i stagnację - powiedział trener Marek Papszun."

"- Niezależnie od tego, jacy zawodnicy grają, to musi być to zespół z charakterem, grający jak najlepiej. O zwycięstwo. Każdy dzień pracuje na naszą korzyść. Nie jestem strażakiem, tylko trenerem, który wierzy w mądrą, rozsądną, codzienną pracę - dodał Papszun."

"- Takie jest życie, to już za nami. Dzisiaj jesteśmy lepsi jako zespół niż na koniec zeszłego sezonu, mimo tych zmian - ocenił."

Czy w polskiej lidze potrzebne są przerwy?

Podczas spotkania z dziennikarzami poruszono również interesujący temat wprowadzenia wzorem mistrzostw świata specjalnych przerw na nawodnienie. Według szkoleniowca w polskim klimacie takie rozwiązanie miałoby zastosowanie zaledwie w jednym lub dwóch spotkaniach całego sezonu. Zauważył jednak, że krótka pauza taktyczna mogłaby być niezwykle przydatnym narzędziem dla wszystkich sztabów. Trenerzy zyskaliby wtedy cenne chwile na bezpośrednie przekazanie instrukcji swoim zawodnikom na boisku.

Zarówno sztab szkoleniowy, jak i sami piłkarze koncentrują się teraz wyłącznie na najbliższym wyzwaniu w lidze krajowej. Spotkanie wyjazdowe przeciwko Pogoni w Szczecinie zostało oficjalnie zaplanowane na najbliższy piątek na godzinę 20.30. Drużyna wyrusza na ten mecz z jasnym celem zaprezentowania odpowiedniego charakteru na niezwykle trudnym terenie. Czas ostatecznie pokaże, jak nowa i odświeżona kadra poradzi sobie z presją ogromnych oczekiwań.