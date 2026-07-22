Azerbejdżan i Izrael jednak poza Eurowizją? Za wszystkim stoją politycy

Izrael z nową ustawą medialną. Czy wykluczy go to z Eurowizji?

Wbrew protestom Kneset przyjął kontrowersyjne prawo, które rewolucjonizuje system medialny w Izraelu. Ustawa jest krytykowana przez część społeczeństwa jako pakiet korzyści dla prorządowej stacji Kanał 14, a jednocześnie upolitycznienie publicznego nadawcy KAN. Stacja może stracić w przeliczeniu ponad 60 mln złotych dofinansowania i - w oczach krytyków - stać się polityczną tubą propagandową. To właśnie KAN, jako członek Europejskiej Unii Nadawców (EBU), odpowiada za udział Izraela w Konkursie Piosenki Eurowizji.

Ogromne cięcia budżetowe mogą przełożyć się na start kraju w imprezie, a jeśli dojdzie do upolitycznienia stacji lub wręcz całkowitej likwidacji serwisów informacyjnych - czym również wielokrotnie groził rząd Benjamina Netanjahu - być może do wykluczenia Izraelczyków z EBU. Organizacja, która konsekwentnie broni obecności KAN na Eurowizji z apolitycznych pobudek, otwarcie krytykowała plany izraelskich władz wobec telewizji. W 2019 roku pojawiło się nawet ryzyko, że w przypadku zapowiadanej likwidacji serwisów informacyjnych EBU pozbawi Izrael części praw, w tym organizacji Eurowizji 2019.

Póki co, nic nie wskazuje jednoznacznie na usunięcie lub dobrowolną rezygnację państwa z udziału, a nowe prawo musi jeszcze zatwierdzić Sąd Najwyższy. KAN planuje udział w Eurowizji 2027, organizując kolejny sezon preselekcji wraz z komercyjną stacją Keshet.

Azerbejdżan grozi wyjściem z Rady Europy. Nie mógłby wtedy śpiewać na Eurowizji

Również inny kontrowersyjny kraj znajduje się w ogniu spekulacji wokół potencjalnego usunięcia go z Konkursu Piosenki Eurowizji. Azerbejdżan - nie tylko potępiany za działania militarne przeciwko Armenii, ale też oskarżany wiele razy o korupcję i kupno głosów podczas konkursu - może opuścić Radę Europy. Podczas tegorocznej edycji Shusha Global Media Forum taką możliwość oficjalnie ogłosił azerski prezydent Ilham Alijew. W wyniku wojny i zajęcia Górskiego Karabachu, od 2024 roku Azerbejdżan ma zawieszone prawo głosu w obradach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Status członka, a od niedawna - przynajmniej status obserwatora, w tej organizacji jest wymagany, by nadawca publiczny danego kraju mógł wystąpić jako pełnoprawny członek na Eurowizji. W przypadku opuszczenia Rady Europy przez Azerbejdżan, możliwe, że stacja İctimai TV straciłby tę możliwość.

Azerbejdżan kontrowersyjnie wygrał Eurowizję 2011 i z rozmachem zorganizował kolejną edycję. Rok później posądzono go o próbę kupna głosów, by ponownie zwyciężyć. Od tamtej pory kraj nigdy nie był już w najlepszej piątce, a ostatnio cztery razy z rzędu odpadł w półfinale.

Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizuje Bułgaria dzięki tegorocznej wygranej Dary z hitem "Bangaranga". To pierwsze zwycięstwo tego kraju w historii startów. Miastem-gospodarzem będzie Sofia albo Burgas; decyzję w tej kwestii poznamy do końca lipca. Jak na razie, udział zadeklarowało kilkanaście państw, w tym w związku ze zmianami w zasadach - na Eurowizji 2027 zadebiutuje Kanada. Swoich planów nie ogłosiła jak na razie Telewizja Polska.

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