Turniej WTA w Hamburgu. Katarzyna Kawa odpada w pierwszej rundzie

Katarzyna Kawa żegna się z turniejem

Polska tenisistka, Katarzyna Kawa, nie zdołała awansować do drugiej rundy turnieju WTA 250 na kortach ziemnych w Hamburgu. Rywalizacja z Hiszpanką Paulą Badosą zakończyła się wynikiem 5:7, 4:6. Spotkanie trwało godzinę i 50 minut, a Kawa była jedyną Polką startującą w tej niemieckiej imprezie.

Przed meczem występ Badosy w Hamburgu stał pod znakiem zapytania. Notowana na 93. miejscu w światowym rankingu Hiszpanka dwa dni wcześniej skreczowała w finale turnieju WTA 250 w rumuńskich Jassach. Powodem tej decyzji, jak później poinformowała, była choroba, jednak zgodnie z planem pojawiła się w Niemczech.

Z kim zmierzy się Badosa w kolejnej rundzie

Dla Katarzyny Kawy, zajmującej 131. miejsce w rankingu WTA, było to drugie starcie z hiszpańską tenisistką i niestety zakończyło się drugą porażką w karierze. Pomimo ambitnej walki, Polka musiała uznać wyższość rywalki, która lepiej poradziła sobie w decydujących momentach obu setów.

Paula Badosa w trzeciej rundzie hamburskiego turnieju zmierzy się z rozstawioną z numerem trzecim Węgierką Panną Udvardy. Obie zawodniczki spotkały się już tydzień wcześniej na kortach w Jassach, gdzie lepsza okazała się tenisistka z Hiszpanii. Wynik meczu pierwszej rundy singla to: Paula Badosa (Hiszpania) - Katarzyna Kawa (Polska) 7:5, 6:4.