Prosty sposób na włosy gładkie niczym tafla. Wystarczy 1 łyżeczka nałożona na umyte pasma

Puszenie i matowy wygląd kosmyków można zniwelować dzięki prostemu zabiegowi domowej laminacji.

Tradycyjne metody pielęgnacyjne pozwalają osiągnąć wizualny efekt tafli bez wychodzenia z domu.

Zastosowanie zaledwie jednego taniego produktu spożywczego skutecznie prostuje i wygładza niesforne pasma.

Przygotowanie błyskawicznej mikstury zajmuje chwilę, a rezultaty zachwycają już po upływie dwudziestu minut.

Domowy sposób na gładkie włosy. Zastępuje drogą laminację w salonie fryzjerskim

Nienaganna fryzura stanowi wizytówkę, dlatego tak ogromną wagę przykładamy do codziennej dbałości o kondycję pasm. Niestety, regularna stylizacja z użyciem wysokiej temperatury często prowadzi do uciążliwego przesuszenia, łamliwości oraz nieestetycznego puszenia. Fundamentalnym krokiem w drodze do lśniących kosmyków pozostaje ich dogłębne nawilżenie za pomocą sprawdzonych kosmetyków. Obecnie kobiety coraz chętniej rezygnują z chemicznych preparatów na rzecz starych, babcinych receptur. Okazuje się, że uzyskanie zjawiskowego efektu tafli nie wymaga specjalistycznych umiejętności. Spektakularną zmianę struktury włosa można zauważyć natychmiast po pierwszym zabiegu. Cała tajemnica tkwi w umiejętnym połączeniu zwykłej skrobi ziemniaczanej z dowolną, stosowaną na co dzień maską.

Maska ze skrobią ziemniaczaną. Jak przygotować wygładzającą miksturę na włosy?

Posiadaczki niesfornych i matowych kosmyków powinny przetestować metodę przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Przepis jest banalnie prosty, ponieważ zakłada jedynie dosypanie jednej małej łyżeczki skrobi ziemniaczanej do porcji standardowej odżywki. Tak przygotowaną, jednolitą maskę należy starannie rozprowadzić na świeżo umytych i wilgotnych pasmach. Po odczekaniu 20 minut wystarczy spłukać głowę strumieniem letniej wody. Ten krótki i niedrogi proces pielęgnacyjny gwarantuje widoczne nabłyszczenie oraz maksymalne wygładzenie całej fryzury.

Nietypowe zastosowania mąki ziemniaczanej. Alternatywa dla suchego szamponu

Kuchenny zagęstnik znajduje w łazience znacznie więcej praktycznych zastosowań. Wiele osób z powodzeniem wykorzystuje ten biały proszek do tradycyjnego mycia głowy lub traktuje go jako ratunkowy suchy szampon pochłaniający nadmiar sebum. Taka aplikacja fantastycznie unosi pasma tuż przy samej skórze, nadając im pożądaną objętość. Jeśli natomiast głównym celem pozostaje ekstremalne dociążenie i zdyscyplinowanie fryzury, świetnie sprawdzi się domowa płukanka na bazie chłodnej wody. Wystarczy rozpuścić w niej łyżeczkę mąki, a następnie dokładnie polać całą długość pasm, aby odzyskać ich sprężystość oraz zniwelować elektryzowanie.

Cudowne SIEMIĘ LNIANE - do picia, na włosy i skórę, zamiast jajka