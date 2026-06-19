Radość nie trwała długo. Roxie Węgiel przekazała smutne wieści. "Jest mi bardzo przykro"

Z pewnością nie taki scenariusz w swojej głowie miała Roxie Węgiel, wyobrażając sobie premierę nowej płyty, nad którą pracowała przeszło trzy lata. Problemy techniczne zdarzają się jednak nieustannie, a tym razem padło nieszczęśliwie na nią. W czwartek 18 czerwca piosenkarka wspólnie z mężem, rodziną, współpracownikami i znajomymi z branży świętowała wydanie trzeciej płyty, której nadała tytuł "Błękit" - od promującego ją hitu.

Dlaczego płyty Roxie nie ma na Spotify?

Podczas ekskluzywnego wydarzenia artystka zaprezentowała na żywo cały materiał pochodzący z longplaya - na scenie w formule 360. Gdy wybiła północ, a "Błękit" powinien trafić na streaming, okazało się, że jest dostępny wszędzie, poza wiodącym serwisem muzycznym Spotify. Oznacza to, że fani, którzy wyczekiwali premiery albumu, nie mogą go przesłuchać. Krążek jest natomiast dostępny na Apple Music, YouTube Music czy TIDAL. Radość gwiazdy nie trwała długo. Roxie szybko poinformowała fanów o to, co się stało.

Wywiad Roksana Wegiel

Roxie Węgiel przekazała smutne wieści

Emocje były tak duże, że Roksana nie poszła prędko spać. W środku nocy artystka przekazała smutne wieści, informując o problemie technicznym, który uniemożliwia przesłuchanie jej krążka na Spotify. Płyta jest dostępna w katalogu aplikacji, jednak po kliknięciu przycisku odtwórz, nie leci żaden z utworów. Gwiazda i jej team pracują nad naprawieniem tej usterki.

Kochani jest mi bardzo przykro, bo płyta nie działa na @spotifypoland 3 lata pracowałam na ten dzień... Mam nadzieję, że szybko rozwiążemy ten problem techniczny... - napisała na IG Roksana.

Aktualizacja: Problem został już rozwiązany, a płyta "Błękit" jest już dostępna wszędzie. To projekt, który najlepiej definiuje Roxie jako wokalistkę.