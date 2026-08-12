Mistrzostwa Europy w pływaniu. Kto wywalczył pierwszy medal dla Polski?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-12 20:45

Justina Kozan zdobyła brązowy medal na dystansie 400 metrów stylem zmiennym podczas trwających mistrzostw Europy w pływaniu. Zawody odbywają się w Paryżu, a rywalizacja od początku stoi na wysokim poziomie. Złoto w tej konkurencji wywalczyła Irlandka Ellen Walshe, natomiast srebro przypadło Brytyjce Amalie Smith.

Ręka pływaczki dotykająca ściany basenu po wyścigu. O brązowym medalu Justiny Kozan w Paryżu przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dłoń pływaka dotykająca ściany basenu na mecie wyścigu podczas igrzysk olimpijskich.

Znakomity start i brązowy medal

Reprezentantka Polski pokazała znakomitą formę już w porannej sesji mistrzostw Europy w pływaniu. Zawodniczka uzyskała wówczas najlepszy czas w całych eliminacjach. W finałowym wyścigu Justina Kozan jeszcze bardziej poprawiła swój rezultat. Ostatecznie ukończyła rywalizację na 400 metrów stylem zmiennym z doskonałym wynikiem 4.36,47.

Polska pływaczka straciła do triumfatorki zawodów dokładnie 2,05 sekundy w ostatecznym rozrachunku. Złoty krążek w Paryżu wywalczyła Ellen Walshe, reprezentująca barwy Irlandii. Na drugim stopniu podium zameldowała się znakomita Brytyjka Amalie Smith. Wicemistrzyni Europy dopłynęła do mety ze stratą 0,70 sekundy do zwyciężczyni.

Pierwszy polski sukces w stolicy Francji?

Wywalczony na basenie krążek na 400 metrów stylem zmiennym ma historyczne znaczenie dla polskiej reprezentacji. Jest to pierwszy medal zdobyty przez biało-czerwonych pływaków podczas zawodów w Paryżu. Ten wspaniały sukces z pewnością wpłynie pozytywnie na morale całej polskiej ekipy. Kibice w kraju mają nadzieję, że to początek dobrej passy naszych sportowców.

Droga do podium wymagała od zawodniczki utrzymania najwyższej koncentracji przez cały dzień zmagań. Wygrana w eliminacjach mogła stanowić dodatkowe obciążenie psychiczne przed najważniejszym startem. Polka znakomicie poradziła sobie z presją finału i pewnie zameldowała się na podium. To niezwykle obiecujące otwarcie czempionatu dla biało-czerwonej kadry.

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