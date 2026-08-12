Mistrzostwa Europy w pływaniu. Kto wywalczył pierwszy medal dla Polski?

Znakomity start i brązowy medal

Reprezentantka Polski pokazała znakomitą formę już w porannej sesji mistrzostw Europy w pływaniu. Zawodniczka uzyskała wówczas najlepszy czas w całych eliminacjach. W finałowym wyścigu Justina Kozan jeszcze bardziej poprawiła swój rezultat. Ostatecznie ukończyła rywalizację na 400 metrów stylem zmiennym z doskonałym wynikiem 4.36,47.

Polska pływaczka straciła do triumfatorki zawodów dokładnie 2,05 sekundy w ostatecznym rozrachunku. Złoty krążek w Paryżu wywalczyła Ellen Walshe, reprezentująca barwy Irlandii. Na drugim stopniu podium zameldowała się znakomita Brytyjka Amalie Smith. Wicemistrzyni Europy dopłynęła do mety ze stratą 0,70 sekundy do zwyciężczyni.

Pierwszy polski sukces w stolicy Francji?

Wywalczony na basenie krążek na 400 metrów stylem zmiennym ma historyczne znaczenie dla polskiej reprezentacji. Jest to pierwszy medal zdobyty przez biało-czerwonych pływaków podczas zawodów w Paryżu. Ten wspaniały sukces z pewnością wpłynie pozytywnie na morale całej polskiej ekipy. Kibice w kraju mają nadzieję, że to początek dobrej passy naszych sportowców.

Droga do podium wymagała od zawodniczki utrzymania najwyższej koncentracji przez cały dzień zmagań. Wygrana w eliminacjach mogła stanowić dodatkowe obciążenie psychiczne przed najważniejszym startem. Polka znakomicie poradziła sobie z presją finału i pewnie zameldowała się na podium. To niezwykle obiecujące otwarcie czempionatu dla biało-czerwonej kadry.