ME w pływaniu. Historyczny sukces i nowy rekord kraju

Brązowy medal i nowy rekord kraju

22-letnia reprezentantka Polski, która urodziła się i na co dzień trenuje w Stanach Zjednoczonych, zaprezentowała znakomitą formę na paryskiej pływalni. Przed południem Justina Kozan wygrała eliminacje z czasem 4.40,47. W finałowym wyścigu zdołała jeszcze poprawić ten rezultat. Ostatecznie uzyskała wynik 4.36,47, co oznaczało ustanowienie nowego rekordu Polski.

Finałową rywalizację na dystansie 400 metrów stylem zmiennym polska pływaczka zakończyła na trzecim miejscu. Złoty medal wywalczyła reprezentantka Irlandii Ellen Walshe. Polska zawodniczka straciła do triumfatorki 2,05 sekundy. Na drugim stopniu podium stanęła Brytyjka Amalie Smith, dopływając do mety ze stratą 0,70 sekundy do Irlandki.

„Myślę, że zdecydowanie czułam, że to może być dobry dzień. Wydaje mi się, że to najlepsze podejście do wyścigu, czyli mieć świadomość, że można dać z siebie wszystko i spróbować zdobyć medal. Od mistrzostw na krótkim basenie bardzo dużo pracowałam nad stylem grzbietowym. Właściwie każdego dnia staram się go poprawiać, dlatego jestem bardzo zadowolona z efektów tej pracy. Jestem zadowolona z całego wyścigu. Bardzo mocno poprawiłam rekord życiowy, więc naprawdę się cieszę. To wszystko jest trochę szalone. Kiedy dotknęłam ściany, nawet nie dotarło do mnie, co się wydarzyło. Dopiero później, kiedy już szłam, pomyślałam: «chwila, chyba rzeczywiście pobiłam rekord». To niesamowite” - powiedziała Kozan, cytowana w komunikacie prasowym.

Jak poradzili sobie pozostali Polacy?

Podczas środowej sesji wieczornej kolejni polscy zawodnicy wystąpili w wyścigach półfinałowych. Awans do finału wywalczył jedynie Jakub Majerski na dystansie 100 metrów stylem motylkowym. Zawodnik zajął w półfinałach szóste miejsce z czasem 51,37. Dziesiąty był Ksawery Masiuk, który z wynikiem 51,57 trafił na listę rezerwową. Z rywalizacją na 200 metrów stylem klasycznym pożegnali się czternasty Dawid Wiekiera oraz szesnasty Jan Kałusowski.

Zmagania w półfinale na 50 metrów stylem grzbietowym zakończyła na ostatnim, szesnastym miejscu Adela Piskorska. Triumfowała w nim Włoszka Sara Curtis, która wynikiem 26,63 pobiła dotychczasowy rekord świata. Poprzedni najlepszy rezultat wynosił 26,86 i należał od 2023 roku do Australijki Kaylee McKeown. Polska kadra rywalizująca w stolicy Francji liczy łącznie 32 zawodników, a zawody potrwają do niedzieli.