ME w siatkówce plażowej. Kto uratował honor biało-czerwonych w pierwszym dniu turnieju?

Polacy rozpoczęli ME w siatkówce plażowej

Na zwycięstwa reprezentantów Polski kibice czekali aż do ostatnich środowych spotkań na piaskach w Starych Jabłonkach. Urszula Łunio i Maja Kruczek pokonały hiszpański duet Ana Vergara i Sofia Gonzalez 2:0, rehabilitując się po wcześniejszej porażce 0:2 z Ukrainkami Tetianą Łazarenko i Sofiją Kurnikową. W męskiej drabince Michał Bryl i Bartosz Łosiak w swoim jedynym tego dnia meczu pewnie pokonali Szwajcarów Leo Dilliera i Luka Fluckigera 2:0.

Dla pozostałych polskich siatkarzy pierwszy dzień rywalizacji nie był udany, ponieważ wszyscy solidarnie zanotowali porażki. Igor Ciemachowski i Kacper Taudul przegrali z Holendrami Stefanem Boermansem i Alexandrem Brouwerem 0:2. Wicemistrzowie świata do lat 21 Szymon Beta i Artem Besarab ulegli francuskiej dwójce Remi Bassereau i Calvin Aye 0:2, Aleksander Czachorowski i Jakub Krzemiński przegrali z norweskimi obrońcami tytułu Andersem Molem i Christianem Soerumem 0:2, a Piotr Kantor i Filip Lejawa okazali się słabsi od Austriaków Timo Hammarberga i Tima Bergera (0:2).

Jak zagrały pozostałe polskie siatkarki?

Kobieca część reprezentacji również mierzyła się z poważnymi trudnościami na początku turnieju, notując liczne przegrane. Julia Jaroszczak i Patrycja Jundziłł uległy Holenderkom oraz Francuzkom po 0:2. Zuzanna Michalska i Natalia Okła przegrały po 0:2 ze szwajcarskim duetem Nina Brunner i Tanja Huberli oraz Czeszkami Kylie Neuschaeferovą i Martiną Maixnerovą. Z kolei Katarzyna Kropidłowska i Marta Łodej musiały uznać wyższość Niemek i Holenderek.

Julia Kielak i Zuzanna Kudlik zdołały ugrać jednego seta z Litwinkami Moniką Paulikiene i Aine Raupelyte, jednak ostatecznie uległy 1:2, a w kolejnym meczu przegrały ze Szwajcarkami 0:2. W turnieju bierze udział 32 duety w obu kategoriach, a faza grupowa wyłoni uczestników rundy pucharowej. Zwycięzcy grup awansują do 1/8 finału bezpośrednio, podczas gdy ekipy z drugich i trzecich miejsc powalczą w barażach o prawo do gry w niedzielnych finałach.