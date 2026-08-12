Mięśnie nóg Igi Świątek robią wrażenie. Zobacz, jak przygotowane do gry jest ciało naszej tenisistki

Iga Świątek robi wrażenie rzeźbą nóg podczas meczów

Po słabszym okresie na korcie Iga Świątek wróciła do rywalizacji na najwyższym poziomie. W trakcie turnieju WTA 1000 w Toronto Polka prezentuje doskonałą formę i dotarła już do półfinału, gdzie zmierzy się z Ukrainką Eliną Switoliną. Droga naszej reprezentantki do tego etapu w Kanadzie wiodła przez zwycięstwa z dwiema niżej notowanymi rywalkami: Sarą Bejlek z Czech (6:0, 6:3) oraz Viktoriją Golubić ze Szwajcarii (6:2, 6:1). Następnie rozprawiła się z dwiema tenisistkami z czołówki: Ukrainką Martą Kostiuk (3:6, 6:1, 6:2) oraz Rosjanką Dianą Szanjder (6:2, 6:1). W każdym z tych spotkań Iga Świątek dominowała nad przeciwniczkami i pewnie awansowała do kolejnych rund turnieju. Co sprawia, że tenisistka z Raszyna odnosi tak gigantyczne sukcesy? Oczywiście składa się na to wiele czynników, w tym wrodzony talent, intensywne treningi fizyczne i współpraca z psycholog Darią Abramowicz. Jednak nie można pominąć wpływu doskonale wyrzeźbionych mięśni naszej zawodniczki. Uwagę zwraca przede wszystkim imponująca muskulatura nóg Igi Świątek, która pokazuje niesamowitą moc i siłę.

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Iga Świątek waga i wzrost na korcie

Oczywiście nie mówimy tutaj o przesadnej masie mięśniowej, lecz o sile i odpowiedniej rzeźbie ciała zawodniczki. Obserwując nogi Igi Świątek, można dostrzec wręcz idealne proporcje, gdzie elegancja sylwetki harmonizuje z ogromną mocą. Pomimo tego, że w tenisie to ręka dzierży rakietę i uderza piłkę, prawidłowa praca nóg odgrywa kluczową rolę podczas meczu. Brak odpowiedniego przygotowania dolnych partii ciała to prosta droga do przegranej. Utrzymanie doskonałej formy fizycznej u Igi Świątek ułatwia odpowiednio zbilansowana dieta. Będąc na szczycie światowego tenisa, nasza gwiazda musi dbać o wysoką jakość posiłków, unikając przypadkowego jedzenia. Ile waży Iga Świątek? Według doniesień mediów waga tenisistki utrzymuje się na poziomie 66-69 kilogramów, przy wzroście 176 centymetrów.

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Galeria: Iga Świątek i umięśnione nogi

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