Przyczyna śmierci Catherine O’Hary już znana. To dlatego zmarła słynna "mama Kevina"

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-02-10 11:39

Catherine O’Hara zmarła zupełnie niespodziewanie. Świat był w szoku, kiedy pojawiła się informacja, że nie żyje aktorka, która grała matkę tytułowego Kevina w filmach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". Po ponad tygodniu od smutnej wiadomości pojawiła się aktualizacja. Wiadomo już, jaka była przyczyna śmierci.

Catherine O’Hara nie żyje

Autor: Matt Baron / BEI / Shutterstock/ East News

Zaskakująca śmierć Catherine O'Hary

Catherine O'Hara zmarła 30 stycznia 2026 roku. Miała 71 lat. Aktorka odeszła w szpitalu Providence Saint John's Health Center w Los Angeles, a w komunikacie rodzina poinformowała, że powodem była krótka choroba. Informacja była szokiem dla wielu osób. Nad odejściem Catherine rozpaczał m.in. Macaulay Culkin, który grał jej syna w filmach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". - Mamo. Myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię, ale miałem jeszcze tyle do powiedzenia. Kocham cię. Do zobaczenia później - napisał w poście, w którym pożegnał aktorkę. Do tej pory wszyscy zastanawiali się, co dokładnie było powodem śmierci Catherine O'Hary. Teraz jest to już wiadome. 

Catherine O'Hara - przyczyna śmierci

10 lutego 2026 roku pojawiła się informacja na temat przyczyny śmierci Catherine O'Hary. Wiadomo już, jaka choroba spowodowała odejście popularnej aktorki. Jak podaje TMZ, gwiazda zmarła na skutek zatorowości płucnej, której pośrednią przyczyną był rak odbytnicy. Do szpitala miała trafić w ciężkim stanie, mając poważne problemy z oddychaniem. Jej ciało miało zostać skremowane. Jej prochy przekazano mężowi.

Catherine O'Hara - filmografia

Wybrane filmy z filmografii Catherine O'Hary:

  • "Sok z żuka"
  • "Kevin sam w domu"
  • "Kevin sam w Nowym Jorku"
  • "Najlepsi z najlepszych"
  • "Czekając na Guffmana"
  • "Potężny wiatr"
  • "Do usług szanownej pani"
  • "Wielka przygoda Pee-wee Hermana"
  • "Po godzinach"
  • "Miasteczko Halloween"
  • "Kurczak Mały"
  • "Skok na chałupę"
  • "Frankenweenie"
  • "Seria niefortunnych zdarzeń"
  • "Gdzie mieszkają dzikie stwory"
kevin sam w domu
śmierć