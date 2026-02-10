Przyczyna śmierci Catherine O’Hary już znana. To dlatego zmarła słynna "mama Kevina"

Zaskakująca śmierć Catherine O'Hary

Catherine O'Hara zmarła 30 stycznia 2026 roku. Miała 71 lat. Aktorka odeszła w szpitalu Providence Saint John's Health Center w Los Angeles, a w komunikacie rodzina poinformowała, że powodem była krótka choroba. Informacja była szokiem dla wielu osób. Nad odejściem Catherine rozpaczał m.in. Macaulay Culkin, który grał jej syna w filmach "Kevin sam w domu" i "Kevin sam w Nowym Jorku". - Mamo. Myślałem, że mamy czas. Chciałem więcej. Chciałem usiąść na krześle obok ciebie. Słyszałem cię, ale miałem jeszcze tyle do powiedzenia. Kocham cię. Do zobaczenia później - napisał w poście, w którym pożegnał aktorkę. Do tej pory wszyscy zastanawiali się, co dokładnie było powodem śmierci Catherine O'Hary. Teraz jest to już wiadome.

Catherine O'Hara - przyczyna śmierci

10 lutego 2026 roku pojawiła się informacja na temat przyczyny śmierci Catherine O'Hary. Wiadomo już, jaka choroba spowodowała odejście popularnej aktorki. Jak podaje TMZ, gwiazda zmarła na skutek zatorowości płucnej, której pośrednią przyczyną był rak odbytnicy. Do szpitala miała trafić w ciężkim stanie, mając poważne problemy z oddychaniem. Jej ciało miało zostać skremowane. Jej prochy przekazano mężowi.

