Przecieki z polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Kto ma najlepszy występ?

To ona wygra polskie preselekcje?

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 zostały już nagrane. W tym roku Telewizja Polska nie organizuje koncertu na żywo. Wszystkie występy zostały zarejestrowane 1 marca, a ich emisja odbędzie się w sobotę, 7 marca o godzinie 17:35 w TVP1. Choć produkcja starała się, aby nic nie wyciekło, w mediach pojawiły się nieoficjalne informacje. Informator Pudelka twierdzi, że był na nagraniach i udało mu się zobaczyć prezentacje uczestników. Jego zdaniem w stawce jest wyraźna faworytka, która bardzo miała wyróżnić się na tle konkurencji. Mowa o... Alicji Szemplińskiej.

To był występ na absolutnie światowym poziomie. Zostawiła konkurencję w tyle - czytamy na Pudelku.

Alicja Szemplińska: chciałabym złożyć hołd Polakom, którzy słuchają R&B | Eurowizja 2026

Ta sama osoba wyróżniła też innych kandydatów. Co ciekawe, nic nie wspomniał o Basi Giewont i Anastazji Maciąg, które uważane były za największą konkurencję Szemplińskiej.

Sporym zaskoczeniem okazał się występ Jeremiego Sikorskiego, który widać, że miał pomysł na to, jak chce się zaprezentować. Przemyślany był również występ Pręgowskiego - będzie kabaretowo, na wesoło, jako jedyny miał wszystkie wokale na żywo. W obrazu świetnie wypada również Stasiek Kukulski. Może być czarnym koniem - zapewnia.

Alicja Szemplińska o występie na Eurowizję 2026

Alicja Szemplińska była ostatnio gościem ESKI. Choć nie chciała dużo zdradzać na temat swojego występu na preselekcje do Eurowizji 2026, uchyliła rąbka tajemnicy. Udało nam się dowiedzieć, że piosenkarka nie będzie na scenie sama. Razem z nią wystąpi czterech tancerzy, ale nie mają wykonywać tradycyjnej choreografii. Gwiazda mówi o "wykonywaniu pewnego ruchu".

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Uczestnicy

Kto walczy o reprezentowanie Polski na jubileuszowym konkursie w Wiedniu? Oto oficjalny skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026:

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Ola Antoniak - "Don't you try"