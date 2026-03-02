Syn Cher aresztowany. To kolejny skandal potomka gwiazdy

Elijah Blue Allman, syn Cher i Gregga Allmana, ponownie znalazł się w centrum uwagi mediów. Po latach walki z uzależnieniami i niedawnych problemach zdrowotnych, mężczyzna został aresztowany. Co doprowadziło do zatrzymania syna słynnej piosenkarki i jakie konsekwencje go czekają?

Elijah Blue Allman - kim jest?

Młodszy syn Cher urodził się w 1976 roku i wkrótce będzie obchodził 50. urodziny; jest dzieckiem jej drugiego męża, Gregga. Pierworodny potomek gwiazdy, Chaz Bono, jest zaś starszy o siedem lat. Jak Elijah wyznał w mediach, jego problemy z narkotykami zaczęły się we wczesnych latach nastoletnich. Sytuacja tak eskalowała, że w 2023 roku Cher postanowiła złożyć wniosek o tymczasowe sprawowanie opieki nad majątkiem syna lub jego pełnym ubezwłasnowolnieniem. Jak się okazało, rok później wycofała dokumenty, jednak nie do końca było wiadomo, czym się kierowała. Allman przeszedł także burzliwy rozwód i sądową batalię w sprawie alimentów.

Był też kilkakrotnie widziany w miejscach publicznych w niekorzystnym stanie, zaniedbany i prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających. W czerwcu 2025 roku media obiegły wieści, że trafił w ciężkim stanie do jednego ze szpitali w Kalifornii w wyniku przedawkowania.

Syn Cher zatrzymany. Postawiono mu cztery zarzuty

Kolejny skandal wokół 49-latka dotyczy jego niedawnego zatrzymania przez policję. Jak podaje serwis "CBS News", do zdarzenia doszło w piątek, 27 lutego. Elijah Blue Allman wtargnął około godz. 19:00 do prywatnej szkoły podstawowej w stanie New Hampshire, z którą nie ma zupełnie nic wspólnego.

Po aresztowaniu usłyszał dwa zarzuty napaści i po jednym zarzucie wtargnięcia na teren prywatny oraz gróźb karalnych. Ponadto może być pociągnięty do odpowiedzialności za "niestosowne zachowanie", jednak we wspomnianym stanie nie należy to do katalogu przestępstw. Mężczyzna wyszedł już na wolność za kaucją, a szczegóły sprawy i jego zdjęcie policyjne nie zostały ujawnione. Nie wiemy też oficjalnie, jaka jest maksymalna kara, która grozi mu w razie uznania za winnego. Śledztwo policyjne dalej trwa, zaś Cher - jak na razie milczy.

