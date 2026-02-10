Anastazja Maciąg oceniła konkurencję z preselekcji do Eurowizji 2026. Na jedną piosenkę zwróciła szczególną uwagę

Anastazja Maciąg jest jedną z uczestniczek polskich preselekcji do Eurowizji 2026. O wyjazd na konkurs do Wiednia walczy z piosenką "Wild Child". To zaledwie jedna z ośmiu piosenek w polskim finale narodowym. Faworytką aktualnie wydaje się Alicja Szemplińska, która po odwołanej Eurowizji 2020 znów walczy o reprezentowanie Polski, tym razem z utworem "Pray". W mediach dużo mówi się też o udziale Piotra Pręgowskiego z serialu "Ranczo". Na liście uczestników jest też znany z radiowych hitów Jeremi Sikorski czy wykonawczyni muzyki folkowo-elektronicznej Basia Giewont. Czy utwór którychś z tych osób spodobał się Anastazji Maciąg? W rozmowie z Adrianem Rybakiem z ESKA.pl

Eurowizja 2026 - oceniam "Wild Child" w obecności Anastazji Maciąg

Anastazja Maciąg wskazała ulubioną konkurentkę

Anastazja Maciąg powiedziała nam, która piosenka z preselekcji najbardziej jej się spodobała. Doceniła "Cienie przeszłości" Jeremiego Sikorskiego, ale to nie ten utwór jest jej numerem jeden! Wybór Anastazji może was zaskoczyć. O kim mowa?

Basia Giewont! Widziałam bardzo dużo komentarzy, że Basia na Eurowizję. Mówię: "kto to Basia?". Szczerze mówiąc nie wiedziałem, kim jest Basia. Sprawdziłam, kim jest Basia i numer naprawdę mi się spodobał. [...] Uważam, że jest to bardzo fajna propozycja - powiedziała Anastazja Maciąg w wywiadzie dla ESKA.pl.

Eurowizja 2026 - polskie preselekcje. Uczestnicy

Kto walczy o reprezentowanie Polski na jubileuszowym konkursie w Wiedniu? Oto oficjalny skład polskich preselekcji do Eurowizji 2026: