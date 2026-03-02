Zendaya i Tom Holland wzięli ślub?! Wygadał się stylista gwiazdy

Zendaya i Tom Holland są po ślubie?!

Zendaya i Tom Holland to dla wielu osób para idealna. Publicznie potwierdzili swoją relację w 2021 roku. Plotki o zaręczynach zaczęły krążyć po tym, jak Zendaya została zauważona na ceremonii rozdania Złotych Globów 2025 z diamentowym pierścionkiem na lewej dłoni. Później w 2025 roku Holland potwierdził zaręczyny, poprawiając reportera, który nazwał Zendayę jego dziewczyną. W klipie, który krążył w internecie, Holland roześmiał się i powiedział: "narzeczona". Fani od dawna czekali na informacje o ślubie, ale Zendaya i Tom są znani z tego, że bardzo chronią swoją prywatność i rzadko publicznie mówi o swoim związku. Teraz pojawiła się informacja, że ceremonia ślubna już się odbyła! Nie potwierdzili tego jednak sami zainteresowani. Wygadał się stylista Zendayi, Law Roach.

Stylista Zendayi nie dotrzymał tajemnicy

Law Roach ogłosił informację o ich małżeństwie Zendayi i Toma Hollanda na czerwonym dywanie podczas gali Actor Awards 2026. W rozmowie z Access Hollywood stylista aktorki powiedział: "Ślub już się odbył. Przegapiliście go". Reporter dla pewności dopytał, czy to prawda, na co Roach roześmiał się i potwierdził: "to absolutna prawda". Na razie czekamy na oficjalny komunikat pary, ale informacja bardzo ucieszyła wszystkich ich fanów.

Historia związku Zendayi i Toma Hollanda

Zendaya i Tom Holland poznali się w 2016 roku na planie filmu "Spider-Man: Homecoming". W latach 2017–2020 publicznie twierdzili, że są tylko przyjaciółmi. W lipcu 2021 roku paparazzi sfotografowali ich całujących się w Los Angeles, co potwierdziło związek. W 2021 razem promowali film "Spider-Man: Bez drogi do domu". Od lat pokazywali się w miejscach publicznych jako para. W 2023 roku pojawili się nawet w Polsce na koncercie Beyoncé na stadionie PGE Narodowym w Warszawie.