Przebiegł półmaraton na statku! BiegPrzemek udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych

Przemek Nowak, znany w sieci jako BiegPrzemek, to jeden z filarów tegorocznej odsłony akcji ESKA Odwołuje Zimę 2026. Podczas gdy Roxie Węgiel dba o muzyczne aspekty naszego rejsu po Atlantyku, a Daria Ładocha o doznania kulinarne, Przemek skutecznie mobilizuje słuchaczy do aktywnego spędzania czasu. Drugiego dnia, gdy zacumowaliśmy na La Palmie, ten mierzący aż 205 centymetrów wzrostu sportowiec (najwyższy maratończyk w naszym kraju!) pokonał dystans 21 kilometrów wokół... jednej palmy. W osiągnięciu celu nie powstrzymała go nawet silna ulewa!

Piątego dnia rejsu Przemek, który ma już na koncie półmaraton w autobusie miejskim, postanowił "odhaczyć" kolejny środek transportu. Do listy swoich imponujących osiągnięć dopisał bieg po pokładzie statku, którym przemierzamy ocean. Tylko u nas, w serwisie ESKA.pl, BiegPrzemek podzielił się oficjalnymi wynikami. Ten to ma energię!

Costa Fortuna to statek, który liczy aż 13 pięter i ma 272 metry długości, a wszystkie korytarze i przestrzenie kabinowe mierzą 2 metry, czyli o 5 centymetrów mniej niż BiegPrzemek. Okazuje się, że dla niego to nic takiego. W tym morderczym wyzwaniu, jakim było ukończenie półmaratonu na oceanie, sportowiec mógł liczyć na gorący doping naszych prezenterów: Kasi Węsierskiej, Oli Kot i Jankesa, przedstawiciela serwisu ESKA.pl Maksa Kluziewicza i oczywiście naszych niezawodnych słuchaczy, którzy towarzyszyli mu od kliknięcia aktywności biegowej na zegarku.

Tylko nam Przemek udostępnił statystyki.

- tyle czasu zajął bieg po niemal wszystkich pokładach transatlantyku. Biorąc pod uwagę walkę ze słońcem oraz wywołanym nim temperaturą i pokonywanie kolejnych pięter, ten wynik robi kolosalne wrażenie! 29 817 kroków - dokładnie tyle musiał wykonać nasz maratończyk, aby dopiąć swego i zaliczyć wyzwanie. Co ciekawe - metą była scena, na której już dziś zaprezentuje się Roxie Węgiel. Artystka miała wówczas próbę i jako pierwsza pogratulowała sukcesu naszemu bohaterowi.

- dokładnie tyle musiał wykonać nasz maratończyk, aby dopiąć swego i zaliczyć wyzwanie. Co ciekawe - metą była scena, na której już dziś zaprezentuje się Roxie Węgiel. Artystka miała wówczas próbę i jako pierwsza pogratulowała sukcesu naszemu bohaterowi. 1720 kcal - tyle energii kosztowało Przemka osiągnięcie celu. Tyle wysiłku, a to równowartość zaledwie jednej pizzy o średnicy 32 cm.