Drugi dzień ESKA Odwołuje Zimę 2026. Meldujemy się z La Palmy!

Po pierwszym, niezwykle emocjonującym wieczorze spędzonym na statku Costa Fortuna, przywitaliśmy wtorkowy poranek na La Palmie - jednej z wyjątkowych wysp na Oceanie Atlantyckim w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Dla wielu uczestników była to absolutnie pierwsza noc na statku w życiu i jak wynika z porannych relacji, okazała się ona bardzo udana. Wszyscy - zarówno nasi słuchacze, jak i towarzyszące nam gwiazdy - wstali wypoczęci i w doskonałych humorach, a przecież o to właśnie w tej wyprawie chodzi!

Nikt tutaj nie zamierza tracić czasu, dlatego cała ekipa już od rana melduje pełną gotowość do działania. Co więcej, nawet pogoda, mimo początkowo niezbyt optymistycznych prognoz, ostatecznie zaskoczyła nas bardzo pozytywnie, pozwalając na przeprowadzenie każdej z zaplanowanych na ten dzień aktywności.

Drugi dzień akcji ESKA Odwołuje Zimę 2026 to także kolejna okazja do posłuchania wejść na żywo prosto z Wysp Kanaryjskich na antenie Radia ESKA. Nasz niezawodny team w składzie: Kasia Węsierska, Ola Kot oraz Jankes robi wszystko, by przekazać wam jak najwięcej tej słonecznej energii, której doświadczamy tu na miejscu, eksplorując aktualnie zakamarki wyspy La Palma.

To jednak dopiero początek tego, co mamy na dziś zaplanowane! Przed nami fascynująca wycieczka, po której meldujemy się na pool party - pozycji obowiązkowej każdego udanego rejsu. Wyczekujcie koniecznie zdjęć z naszymi gwiazdami: Roksaną Węgiel oraz Darią Ładochą i na bieżąco śledźcie relacje z ESKA Odwołuje Zimę na ESKA.pl, antenie Radia ESKA oraz w naszych mediach społecznościowych.