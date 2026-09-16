Problemy zdrowotne w "Tańcu z Gwiazdami". Tancerka potrzebowała pomocy medycznej

Monika Borzym odpadła z "Tańca z Gwiazdami"

Od dwóch dekad "Taniec z Gwiazdami" przyciąga przed telewizory tłumy widzów, nie tracąc przy tym na popularności. Format na przestrzeni lat ewoluował. Początkowo, do 2011 roku, gościł na antenie TVN, by po trzech latach przenieść się do telewizji Polsat, zyskując nową nazwę "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Kolejna, dziewiętnasta już edycja programu rozpoczęła się nieco ponad czternaście dni temu. Zmagania zainaugurowało dwanaście duetów, jednak po minionej niedzieli grono walczących o Kryształową Kulę uszczupliło się. Z show pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin, a pozostali zawodnicy kontynuują wyczerpujące przygotowania do następnego odcinka.

Sytuacja w programie staje się napięta, gdyż dalszy udział jednego z duetów stanął pod ogromnym znakiem zapytania w wyniku kłopotów zdrowotnych. W "Tańcu z Gwiazdami" urazy są na porządku dziennym, a wycieńczające próby często dają się we znaki, zmuszając niekiedy uczestników do opuszczenia programu.

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Estelle François ma problemy zdrowotne. Jej występ z Dominikiem Rupińskim pod znakiem zapytania

Tym razem kłopoty nie omijały tancerki Estelle François, partnerującej Dominikowi Rupińskiemu. Nie podano do wiadomości publicznej, co dokładnie dolega debiutującej w programie artystce, jednak jej stan zmusił ją do absencji na próbach we wtorek i w środę. Wtorkowa relacja tancerki w mediach społecznościowych, gdzie pokazała rękę ze śladem po pobraniu krwi oraz drugą z wkłutym wenflonem, potwierdziła, że duet oznaczony numerem 7 musiał zawiesić przygotowania.

W środę artystka była obecna na sali treningowej, lecz jej miejsce u boku Dominika Rupińskiego zajęła zastępczyni. Dalsze losy występu François w najbliższym niedzielnym odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" pozostają niewiadomą. "Fakt" donosi, że sytuacja jest niepewna.

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Sytuacja jest na tyle poważna, że nie wiadomo, czy będzie mogła zatańczyć w niedzielę. Na razie na treningach zastępuje ją inna tancerka - przekazał informator.

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