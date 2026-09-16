Problemy zdrowotne w "Tańcu z Gwiazdami". Tancerka potrzebowała pomocy medycznej

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-16 18:55

Dziewiętnasta odsłona "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" dostarcza wielu emocji. Widzowie pożegnali już jedną parę walczącą o Kryształową Kulę. Teraz nad kolejnym duetem zawisły ciemne chmury, a powodem są nieoczekiwane kłopoty ze zdrowiem.

Monika Borzym odpadła z "Tańca z Gwiazdami"

Od dwóch dekad "Taniec z Gwiazdami" przyciąga przed telewizory tłumy widzów, nie tracąc przy tym na popularności. Format na przestrzeni lat ewoluował. Początkowo, do 2011 roku, gościł na antenie TVN, by po trzech latach przenieść się do telewizji Polsat, zyskując nową nazwę "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

Kolejna, dziewiętnasta już edycja programu rozpoczęła się nieco ponad czternaście dni temu. Zmagania zainaugurowało dwanaście duetów, jednak po minionej niedzieli grono walczących o Kryształową Kulę uszczupliło się. Z show pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin, a pozostali zawodnicy kontynuują wyczerpujące przygotowania do następnego odcinka.

Sytuacja w programie staje się napięta, gdyż dalszy udział jednego z duetów stanął pod ogromnym znakiem zapytania w wyniku kłopotów zdrowotnych. W "Tańcu z Gwiazdami" urazy są na porządku dziennym, a wycieńczające próby często dają się we znaki, zmuszając niekiedy uczestników do opuszczenia programu.

Zobacz również: Dramatyczne chwile Julii Suryś w "Tańcu z Gwiazdami". Ujawniła wyniki pilnych badań

Estelle François ma problemy zdrowotne. Jej występ z Dominikiem Rupińskim pod znakiem zapytania

Tym razem kłopoty nie omijały tancerki Estelle François, partnerującej Dominikowi Rupińskiemu. Nie podano do wiadomości publicznej, co dokładnie dolega debiutującej w programie artystce, jednak jej stan zmusił ją do absencji na próbach we wtorek i w środę. Wtorkowa relacja tancerki w mediach społecznościowych, gdzie pokazała rękę ze śladem po pobraniu krwi oraz drugą z wkłutym wenflonem, potwierdziła, że duet oznaczony numerem 7 musiał zawiesić przygotowania.

W środę artystka była obecna na sali treningowej, lecz jej miejsce u boku Dominika Rupińskiego zajęła zastępczyni. Dalsze losy występu François w najbliższym niedzielnym odcinku "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" pozostają niewiadomą. "Fakt" donosi, że sytuacja jest niepewna.

Quiz o Tańcu z Gwiazdami: połącz gwiazdy z ich tanecznymi partnerami
Pytanie 1 z 15
Andrzej Nejman

Sytuacja jest na tyle poważna, że nie wiadomo, czy będzie mogła zatańczyć w niedzielę. Na razie na treningach zastępuje ją inna tancerka - przekazał informator.

Trzy pary taneczne na parkiecie show Taniec z Gwiazdami. O zdrowotnych problemach Estelle François przeczytasz w Eska.
Galeria zdjęć 24
Piotr Gumulec nie spodziewał się takich emocji w "Tańcu z Gwiazdami". To go zaskoczyło! 

Rolki

Polsat