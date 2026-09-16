ME siatkarzy na finiszu fazy grupowej. Kto awansował do kolejnej rundy

Jak wygląda układ w tabeli

Drużyna Macedonii Północnej wygrała w Sofii z Izraelem 3:0, triumfując w poszczególnych setach 25:21, 25:23 oraz 25:22. Było to jedyne zwycięstwo tej ekipy w zmaganiach grupy B, jednak trzy wywalczone punkty pozwoliły jej zakończyć turniej na piątej pozycji. Na ostatnim miejscu w zestawieniu uplasowali się siatkarze z Izraela, gromadząc wcześniej zaledwie dwa punkty za wygraną z Portugalią. Oba zespoły po tym spotkaniu definitywnie pożegnały się z dalszą grą w mistrzostwach Europy.

Rezultat środowego spotkania miał decydujący wpływ na ostateczną sytuację Portugalczyków w grupie. Drużyna z Półwyspu Iberyjskiego już we wtorek zanotowała cenne zwycięstwo za trzy punkty i wskoczyła na czwartą lokatę. Aby utrzymać premiowane awansem miejsce, musieli oni jednak liczyć na porażkę reprezentacji Izraela w ostatnim meczu. Warunek ten został spełniony, dzięki czemu Portugalczycy zagrają w 1/8 finału przeciwko Francji.

Kto awansował z grupy Polaków

W innym środowym meczu rozgrywanym w ramach grupy B reprezentacja Polski mierzy się z gospodarzami turnieju z Bułgarii. Niezależnie od końcowego rozstrzygnięcia tego starcia, pewny awans z pierwszego miejsca mają już zapewniony podopieczni trenera Nikoli Grbicia. Zgodnie z oficjalnym regulaminem z każdej z czterech sześciozespołowych grup do fazy pucharowej przechodzą po cztery czołowe ekipy. Polacy będą przebywać w Sofii i rozgrywać tam swoje mecze aż do etapu ćwierćfinałów.

Reprezentacja biało-czerwonych jest powszechnie wymieniana wśród głównych faworytów obecnego turnieju, przystępując do niego jako obrońcy tytułu oraz aktualni zwycięzcy Ligi Narodów. Mistrzostwa współorganizują obecnie Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy z decydującymi meczami w Mediolanie. Polska kadra znajduje się w analogicznej sytuacji jak trzy lata wcześniej, gdy po triumfie w LN zdołała wywalczyć mistrzostwo Starego Kontynentu.