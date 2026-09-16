Przemysław Lisek z zespołu Zrefowani nie żyje. Zmarł po tygodniu walki o życie

Nie żyje Przemysław Lisek z zespołu Zrefowani. Miał 53 lata

Odszedł Przemysław Lisek, charyzmatyczny wokalista, który żył 53 lata. Choć na co dzień zarabiał jako konsultant biznesowy i szkoleniowiec, to właśnie dźwięki odgrywały w jego życiu pierwszoplanową rolę. Miłość do morskich melodii zaszczepił w sobie jeszcze w szkole średniej. Zaczynał od kameralnych występów dla znajomych na prywatnych spotkaniach, a z biegiem lat zasilił szeregi grupy Zrefowani.

Jeszcze 6 września muzycy opublikowali w sieci nagranie z przesłuchań do programu "Must Be the Music. Tylko muzyka". Niestety, niedługo po tym wydarzeniu poinformowano o groźnym wypadku z udziałem Liska. Muzyk trafił do placówki medycznej, a członkowie grupy apelowali do słuchaczy o wsparcie mentalne i modlitwę w intencji jego powrotu do pełni sił.

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Wysiłki personelu medycznego okazały się niewystarczające. Przemysław Lisek odszedł we wtorkowy poranek, 15 września, dokładnie po tygodniu od feralnego zdarzenia.

Z głębokim smutkiem i pękniętymi sercami dzielimy się z Wami wiadomością, której sami wciąż nie potrafimy udźwignąć. Po tygodniu walki o życie, dziś nad ranem odszedł od nas Przemek. W tych najtrudniejszych chwilach, gdy jego najbliżsi oraz nasza załoga mierzą się z niewyobrażalną stratą, prosimy Was o ciszę, spokój i uszanowanie prywatności rodziny oraz nas – jego przyjaciół z pokładu - przekazali jego przyjaciele z zespołu.

Przemysław Lisek zmarł po wypadku

Odejście artysty to bolesny moment dla jego bliskich i całej sceny muzycznej. Obecnie nie podano jeszcze informacji dotyczących ceremonii pogrzebowej. Komunikat w tej sprawie ma pojawić się wkrótce.

To kolejna strata w kręgach twórców muzyki żeglarskiej w tym roku. W lutym światło dzienne ujrzała informacja o śmierci 41-letniej Dominiki Żukowskiej, znanej gitarzystki. Z kolei kilkanaście dni później pożegnano Wojciecha Dudzińskiego z zespołu Ryczące Dwudziestki. Artysta przez dekady budował brzmienie grupy i zarażał publiczność miłością do szantów.

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