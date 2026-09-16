ME siatkarzy. Kto będzie rywalem Polaków w 1/8 finału?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-16 18:44

Reprezentacja Łotwy pokonała Turcję i będzie przeciwnikiem polskich siatkarzy w 1/8 finału mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do kolejnej fazy turnieju z pierwszego miejsca w grupie B.

Dłoń siatkarza trzymającego piłkę nad siatką. O meczu Polaków z Łotwą na ME przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka siatkarza trzymającego niebiesko-białą piłkę nad siatką w hali sportowej.

Łotwa rywalem Polaków w 1/8 finału

W swoim ostatnim meczu w grupie D reprezentacja Łotwy pokonała Turcję 3:1 (26:24, 23:25, 26:24, 25:16). Dzięki temu zwycięstwu Łotysze zapewnili sobie awans z czwartego miejsca w grupie i będą rywalami polskich siatkarzy w walce o ćwierćfinał mistrzostw Europy.

Faza grupowa zakończyła się dla Łotyszy z bilansem dwóch zwycięstw. Pokonali oni Rumunię oraz Turcję w stosunku 3:1, ponosząc przy tym trzy porażki. Mecze tej grupy odbywały się w rumuńskim mieście Kluż-Napoka.

Gdzie odbędą się mecze fazy pucharowej?

Zgodnie z drabinką turniejową, w 1/8 finału oraz ćwierćfinale drużyny z grupy D rywalizują z zespołami z grupy B. To właśnie w tej grupie grają niepokonani dotąd w turnieju reprezentanci Polski.

Biało-czerwoni zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie B już wcześniej, wygrywając we wtorek z Ukrainą 3:0. Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane w Sofii w nadchodzącą sobotę i niedzielę.

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