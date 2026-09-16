Oszustwa przy dotacjach unijnych w Pabianicach. Dwie osoby zatrzymane przez policję

Zatrzymania łódzkiej policji na polecenie Prokuratury Europejskiej

14 września 2026 roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zrealizowali zatrzymania na polecenie Prokuratury Europejskiej z siedzibą przy Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Funkcjonariusze ujęli dwóch mężczyzn w wieku 28 i 43 lat, którzy prowadzili działalność gospodarczą. Według ustaleń śledczych zatrzymani nakłaniali inne podmioty do zgłaszania się do udziału w specjalnych projektach pomocowych. Obaj mężczyźni są podejrzani o oszustwa oraz próby wyłudzenia wysokich kwot pieniędzy od instytucji odpowiedzialnej za rozliczanie dotacji.

Mechanizm działania firmy szkoleniowej z Pabianic

Proceder był realizowany przez firmę szkoleniową z Pabianic w okresie od grudnia 2024 roku do czerwca 2025 roku. 28-latek i jego 43-letni wspólnik przekazywali potencjalnym uczestnikom projektów gotówkę oraz sprzęt elektroniczny, które miały służyć jako pokrycie wymaganego wkładu własnego. Uiszczenie opłaty wstępnej oraz częściowe pokrycie kosztów szkolenia było warunkiem niezbędnym do otrzymania wsparcia finansowego. Następnie w urzędzie składano fałszywe informacje, co miało prowadzić do wypłaty nieuzasadnionych dotacji unijnych.

Próba wyłudzenia ponad miliona złotych i możliwe kary

Działania zatrzymanych naruszały standardy naboru do programu i wprowadzały w błąd przedstawicieli operatora oraz instytucję finansującą. Podejrzani otrzymali już część środków z agencji płatniczej i starali się o wypłatę kolejnych pieniędzy za rzekomo zrealizowane szkolenia. Przekazywanie dotacji zostało jednak wstrzymane w momencie, gdy instytucja finansowa odkryła stosowany przez nich sposób pozyskiwania uczestników. Postępowanie wykazało, że doszło do manipulacji przy procesie rekrutacji do programów pomocowych.

Zarzuty dla podejrzanych i grożąca kara więzienia

43-letni mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące usiłowania trzech oszustw na łączną kwotę 674 600 zł. Z kolei 28-latek odpowie za wprowadzenie w błąd pracowników jednostki samorządowej i doprowadzenie jej do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 46 800 zł. Młodszy z podejrzanych usłyszał także zarzuty usiłowania wyłudzenia środków unijnych o łącznej kwocie 1 311 550 zł. Ze względu na znaczną wartość mienia objętego przestępstwem obu mężczyznom grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl