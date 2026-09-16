Potrącenie w Zielonej Górze. Kierowca Toyoty ukarany mandatem w wysokości 2500 zł

Monitoring MZK zarejestrował potrącenie na ulicy Staszica

Zielonogórscy policjanci w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach regularnie współpracują z Miejskim Zakładem Komunikacji. Dzięki nagraniom z kamer zainstalowanych w autobusach funkcjonariusze mogą precyzyjnie ustalać przebieg zdarzeń drogowych, nawet jeśli minęło od nich kilka dni. Monitoring wielokrotnie okazywał się pomocny w przypadkach agresywnych zachowań kierowców oraz przy wyjaśnianiu okoliczności potrąceń pieszych. 15 września 2026 roku kamery zarejestrowały moment, w którym 15-letnia dziewczyna została uderzona przez samochód osobowy na jednym z przejść w mieście.

Kierowca Toyoty ominął autobus i wjechał w 15-latkę

Do zdarzenia doszło 15 września 2026 roku na ulicy Staszica w Zielonej Górze, a jego bezpośrednim świadkiem był kierowca autobusu miejskiego. Kierujący Toyotą ominął pojazd MZK, który prawidłowo zatrzymał się przed pasami, aby przepuścić pieszą. Samochód osobowy wjechał na przejście i potrącił 15-latkę, która znajdowała się na jezdni. Na szczęście nastolatka nie odniosła poważnych obrażeń w wyniku tego uderzenia. Policjanci, którzy zajęli się sprawą, ukarali kierującego mandatem w wysokości 2500 zł, a na jego konto trafiło dodatkowo 15 punktów karnych.

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa przy przejściach

Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze przypominają, że przepisy ruchu drogowego nakładają na kierowców konkretne obowiązki w rejonie pasów. Jeśli pojazd na jednym pasie zatrzymuje się, aby przepuścić pieszego, kierowca jadący sąsiednim pasem musi bezwzględnie zrobić to samo. Zabronione jest omijanie pojazdu, który stanął przed przejściem, ponieważ może to doprowadzić do potrącenia osoby, której kierujący nie widzi. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, pełnej uwagi oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych, szczególnie w rejonach skrzyżowań.

Źródło: Policja.pl