Zatrzymanie na Podlasiu. Poszukiwany wynajął ochronę na własny ślub

Poszukiwany przez blisko 3 lata wpadł w ręce policji

34-letni mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi w związku z licznymi kradzieżami, których dopuścił się w przeszłości. Przez blisko 3 lata ukrywał się na terenie Holandii, starając się uniknąć kary pozbawienia wolności. Mimo statusu osoby poszukiwanej, postanowił zorganizować uroczystość weselną na Podlasiu. W przygotowaniach do ślubu starał się zachować ostrożność, pozostając w cieniu swojej partnerki i unikając bezpośredniego rozgłosu.

Wynajął ochronę na wesele, aby uniknąć funkcjonariuszy

Obawiając się interwencji policji, 34-latek zdecydował się na wynajęcie firmy ochroniarskiej na czas uroczystości. Zadaniem ochrony miało być pilnowanie, aby na zabawie nie pojawiły się osoby nieproszone, co miało zapewnić mu spokój podczas własnego wesela. Do zatrzymania doszło jednak dzień przed planowanymi zaślubinami, w momencie, gdy mężczyzna poruszał się rowerem. Policjanci z Opola, zajmujący się poszukiwaniami osób ukrywających się przed prawem, przerwali jego podróż na spotkanie z kuzynem, gdzie planowano wznieść toast.

Próba ucieczki i odwołana uroczystość na 160 osób

W chwili interwencji 34-latek podjął próbę ucieczki pieszo, kierując się w stronę pobliskich budynków gospodarczych. Funkcjonariusze szybko jednak udaremnili te starania i zatrzymali mężczyznę. W wyniku działań policji zaplanowana na 160 osób impreza weselna nie odbyła się. Zamiast uczestniczyć w ceremonii ślubnej, zatrzymany trafił do zakładu karnego. Mężczyzna spędzi za kratkami najbliższe ponad 3 lata.

Źródło: Policja.pl