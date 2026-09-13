ENEA AZS Politechnika Poznań wygrywa turniej w Lublinie. Czego zabrakło gospodyniom?

Pewne zwycięstwo wicemistrzyń z Poznania

W finałowym spotkaniu turnieju przedsezonowego zmierzyły się dwie najlepsze drużyny minionego sezonu. Koszykarki ENEA AZS Politechnika Poznań pokonały Lotto AZS UMCS Lublin 79:62. Zwycięstwo nie przyszło jednak łatwo, a kluczowe okazały się druga i trzecia kwarta, w których poznanianki zbudowały przewagę.

Warto zauważyć, że wicemistrzynie Polski dysponują znacznie stabilniejszym składem. Lotto AZS UMCS Lublin, ze względów finansowych, zbudowało niemal nową drużynę. Różnica w zgraniu była widoczna na parkiecie, szczególnie w decydujących momentach spotkania. Trzecie miejsce w turnieju zajął czeski zespół Basket Slovanka Praga.

"Zabrakło fizyczności, a trzecia i czwarta kwarta pokazały gdzie mamy braki, nad którymi musimy pracować jeszcze przed meczem o Superpuchar Polski za tydzień ze Ślęzą we Wrocławiu" - ocenił postawę swojego zespołu Marek Lebiedziński, trener lubelskich akademiczek.

Przedsezonowe sprawdziany przed nową kampanią

Turniej w Lublinie stanowił ważny etap przygotowań do nadchodzących rozgrywek Ekstraklasy koszykarek. Zespoły miały okazję przetestować nowe schematy taktyczne oraz sprawdzić formę zawodniczek po okresie letnich przygotowań. Wynik finału pokazuje, że rywalizacja w nadchodzącym sezonie będzie niezwykle zacięta, a obrona mistrzowskiego tytułu przez lublinianki może być trudnym zadaniem.

Teraz przed drużynami ostatnie szlify formy. Mistrzynie Polski już za tydzień zmierzą się ze Ślęzą we Wrocławiu w walce o Superpuchar Polski. Ten mecz będzie kolejnym, poważnym sprawdzianem dla nowej drużyny z Lublina i szansą na zdobycie pierwszego trofeum w nowym sezonie.