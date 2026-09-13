Partnerka Brunettiego była zazdrosna o "Taniec z Gwiazdami". Teraz zostali przyłapani

Matteo Brunetti przygotowuje się do występów w Polsacie

Matteo Brunetti skupia się obecnie na przygotowaniach do kolejnych etapów "Tańca z Gwiazdami". Telewizyjny hit to dla niego nie tylko próby choreograficzne i stres przed widownią, ale również mnóstwo godzin spędzonych na sali treningowej. Kulinarny influencer nie ukrywał, że taki harmonogram bywa ogromnym sprawdzianem dla relacji z ukochaną. Jeszcze przed startem programu musiał odbyć poważną rozmowę z Dagmarą Podolak. Brunetti wyznał, że jego partnerka odczuwała niepokój w związku z faktem, że będzie on spędzał tak wiele czasu z taneczną partnerką.

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To nie były łatwe rozmowy. Moja partnerka jest trochę zazdrosna, a ja będę spędzał osiem do dziesięciu godzin na sali treningowej z moją taneczną trenerką i jednocześnie rzadziej widywał moją drugą połówkę. Dla związku to niezły test. Myślę, że to przeżyjemy - zaznaczył żartobliwie influencer w jednym z wywiadów.

Matteo Brunetti zabrał Dagmarę Podolak do restauracji

Jednak tuż po wyemitowaniu pierwszego odcinka nowej edycji formatu, Matteo wygospodarował wolne popołudnie dla swojej wybranki. Zakochani udali się do lokalu gastronomicznego przy ulicy Chmielnej w centrum stolicy, a później wybrali się na przechadzkę. Brunetti i Podolak spacerowali wtuleni w siebie, żywo konwersując i obdarzając się uśmiechami. W pewnej chwili zauważono u nich także drobne przejawy czułości. Z pozoru wygląda na to, że intensywne próby i fizyczna bliskość z instruktorką tańca nie wpłynęły negatywnie na ich więź. Zamiast tego para zachowywała się w pełni naturalnie i ewidentnie cieszyła się wspólnym czasem.

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Matteo Brunetti z "Tańca z Gwiazdami" rzadko mówi o prywatności

Mimo że Matteo Brunetti zyskał rozpoznawalność w sieci dzięki talentowi kulinarnemu i zamiłowaniu do kuchni włoskiej, zazwyczaj bardzo dyskretnie podchodzi do swojego życia miłosnego. Stosunkowo rzadko gości z Dagmarą Podolak na celebryckich ściankach ani nie dzieli się publicznie informacjami o ich wspólnym życiu. Tym razem jednak zakochani wpadli w obiektywy paparazzi.

Dagmara Podolak pracuje w branży fotomodelingu oraz jest właścicielką przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją świec zapachowych. Na romantyczne wyjście oboje zdecydowali się na luźne, codzienne ubrania. Matteo założył jasne spodnie, koszulę w prążki, kolorową kurtkę i obuwie sportowe. Jego ukochana postawiła na ciemne spodnie z szeroką nogawką, dopasowany top oraz modne balerinki ze wstawkami z siatki.

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