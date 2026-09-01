Kreacje, które przeszły do historii jako "sukienki zemsty". Księżna Diana, Cher i Rihanna pokazały, co myślą

Wiele znanych kobiet zrezygnowało z bezpośrednich konfrontacji, decydując się na wyrażenie emocji poprzez modę. Tego typu kreacje od lat budzą ogromne zainteresowanie, a niekwestionowaną ikoną w tej kategorii pozostaje księżna Diana i jej kultowa sukienka. Reakcja członkini rodziny królewskiej na telewizyjne wyznanie jej męża o niewierności do dziś stanowi inspirację dla celebrytek, zachęcając je do wyrażania emocji w elegancki i przemyślany sposób.

Księżna Diana i słynna czarna mini. Historyczna "Revenge dress"

Choć pojęcie "sukienki zemsty" jest dziś przypisywane wielu historycznym stylizacjom, prawdziwą popularność zyskało pod koniec czerwca 1994 roku. To właśnie wtedy obecny brytyjski monarcha, Karol, w telewizyjnym wywiadzie wyznał, że dopuścił się zdrady, gdy jego małżeństwo okazało się niemożliwe do uratowania. Reakcja księżnej Diany była natychmiastowa. Zamiast ukrywać się przed medialnym szumem, jeszcze tego samego dnia brylowała na charytatywnym evencie w londyńskiej The Serpentine Gallery. Zaprezentowała się w czarnej mini sukience z wyeksponowanymi ramionami, którą uzupełniła wyrazistą biżuterią oraz czarnymi rajstopami i szpilkami.

Media błyskawicznie ochrzciły jej ubiór mianem "revenge dress", wymierzonej w niewiernego Karola. Po tragicznej śmierci Diany, autorka kreacji oficjalnie potwierdziła, że wybór tej konkretnej sukienki nie był przypadkowy. Czarna mini spędziła w szafie księżnej trzy lata, ponieważ początkowo Diana uważała ją za zbyt odważną. Dopiero wydarzenia z 1994 roku sprawiły, że uznała ją za idealną na ten jeden wieczór.

Rihanna zainspirowana księżną Dianą

W 2017 roku Rihanna przyjęła rolę gościnnej redaktorki w jednym z wydań francuskiej edycji magazynu "Vogue". Piosenkarka zaprezentowała na łamach gazety swoje inspiracje modowe, a wśród nich znalazło się archiwalne zdjęcie księżnej Diany w jej słynnej kreacji z 1994 roku.

- Za każdym razem, gdy zdradza cię facet lub źle cię traktuje, potrzebujesz sukienki zemsty. Każda kobieta to wie. Czy wybór tej powalającej sukni był świadomy, czy nie - dotknęła mnie myśl, że księżna Diana mogła cierpieć jak każda inna kobieta - powiedziała.

W przypadku samej Rihanny za klasyczny przykład stroju z przesłaniem uważa się jej prześwitującą kreację z 2014 roku. Jak sugerowały amerykańskie media, artystka chciała w ten sposób utrzeć nosa swojemu byłemu partnerowi, Drake'owi, podczas gali CFDA Fashion Awards.

Zemsta na byłych partnerach. Tuż po rozstaniach olśniły strojami

Rihanna to tylko jedna z wielu gwiazd, które wykorzystały wyrazistą kreację, by zaznaczyć swoją obecność krótko po rozpadzie związku. W 2007 roku opinią publiczną wstrząsnął głośny rozwód Reese Witherspoon i Ryana Phillippe'a. Po krótkiej przerwie od blasku fleszy, aktorka powróciła na czerwony dywan podczas ceremonii Złotych Globów. Zaprezentowała się w całkowicie nowym wydaniu – ze zmienioną fryzurą i w rzucającej się w oczy, żółtej sukience.

Dziesięć lat później podobny krok podjęła modelka Bella Hadid, w trakcie bardzo burzliwego związku z The Weekndem. Jej niezwykle odważna, prześwitująca suknia eksponująca plecy na MET Gali w 2017 roku została powszechnie odebrana jako symbol zamknięcia tego etapu w życiu. Analogiczne sytuacje miały miejsce w przypadku Britney Spears i jej błyszczącej kreacji po zerwaniu z Justinem Timberlakem, a także stylizacji Jennifer Aniston po rozstaniu z Bradem Pittem.

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Stanowczy krok w stronę niezależności zrobiła również Mariah Carey. W 1997 roku, wydając nowy krążek, piosenkarka była w trakcie trudnego rozwodu z Tommym Mottolą – jej mężem, a zarazem współpracownikiem, który miał hamować jej rozwój zawodowy. Premiera płyty została powszechnie uznana za odcięcie się od wizerunku "grzecznej" wokalistki, a Carey dobitnie to podkreśliła, zjawiając się na gali MTV Video Music Awards w skąpej kreacji odsłaniającej brzuch i nogi.

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Cher lubi show. Oscara wręczyła wystrojona od stóp do głów

Okazuje się, że "sukienka zemsty" nie zawsze musi być wymierzona w byłego partnera. Doskonałym przykładem jest Cher, która w 1986 roku zdominowała oscarową galę. Aktorka liczyła na statuetkę za swój występ w filmie „Maska”, jednak spotkał ją ogromny zawód – nie otrzymała nawet nominacji, mimo triumfu w Cannes i nominacji do Złotych Globów.

Gwiazda nie zamierzała jednak odpuścić. Postanowiła zemścić się na Akademii Filmowej, wręczając jedną ze statuetek w stroju, który zapisał się w historii mody. Jej kreacja składała się z frędzli, koralików i ogromnego pióropusza, eksponując przy tym nagi brzuch.

- Nie byłam nominowana za film, z którym wszyscy myśleli, że wygram, więc tamtej nocy wystroiłam się tak z zemsty - wspominała Cher w 2024 roku.

Być może ten spektakularny protest odniósł skutek, ponieważ dwa lata później Cher triumfowała, odbierając Oscara za główną rolę w filmie "Wpływ księżyca".

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