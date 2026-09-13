ME siatkarzy. Izrael wygrywa z Portugalią w grupie Polski

Ważne zwycięstwo Izraela

Izrael pokonał w Sofii Portugalię 3:2 (19:25, 25:20, 20:25, 25:22, 15:7) podczas siatkarskich mistrzostw Europy. To pierwsza wygrana tego zespołu po wcześniejszych porażkach z Ukrainą 1:3 oraz Polską 0:3.

Triumf nad Portugalią, która wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo, znacząco przybliża Izraelczyków do awansu do fazy pucharowej. Z każdej z czterech sześciozespołowych grup do 1/8 finału awansują cztery najlepsze drużyny.

Sytuacja reprezentacji Polski

W kolejnym meczu grupy B, rozgrywanym w niedzielę, Polska zmierzy się z Macedonią Północną. Zespół prowadzony przez trenera Nikoli Grbicia jest jednym z głównych faworytów turnieju, przystępując do niego jako obrońca tytułu i zwycięzca Ligi Narodów.

Tegoroczne mistrzostwa współorganizują Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Biało-czerwoni rywalizują w fazie grupowej i ewentualnych ćwierćfinałach w Sofii, natomiast decydujące starcia turnieju odbędą się w Mediolanie.