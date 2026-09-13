Stal Gorzów bliżej barażu po wygranej w Częstochowie. Włókniarz walczy do końca

Gorzowscy juniorzy kluczem do wygranej

Gezet Stal Gorzów pokonała Krono-Plast Włókniarza Częstochowa 47:43 w pierwszym meczu o 7. miejsce w ekstralidze żużlowej. Zwycięstwo na torze pod Jasną Górą sprawia, że Stal jest o krok od rywalizacji w barażu z wicemistrzem 2. Ekstraligi. By to osiągnąć, Włókniarz musiałby w piątkowym rewanżu wygrać różnicą co najmniej 5 punktów.

Decydującym czynnikiem okazała się postawa juniorów z Gorzowa, Oskara Palucha i Adama Bednara, którzy zdobyli łącznie 16 punktów. Para rówieśników z Częstochowy, osłabiona brakiem kontuzjowanego Szymona Ludwiczaka, wywalczyła zaledwie trzy punkty. Po początkowym remisowym biegu juniorów, Stal szybko objęła prowadzenie 14:10, a przed biegami nominowanymi miała już zagwarantowane zwycięstwo (44:34).

Liderzy nie zawiedli w Częstochowie

W obu zespołach świetnie spisali się liderzy: Jakub Miśkowiak z Włókniarza (15 punktów) i Anders Thomsen ze Stali (14 punktów). Polak przegrał tylko raz, w 10. wyścigu, ulegając właśnie Thomsenowi, który z kolei ustanowił najlepszy czas dnia (64,44 s). W ostatnim, 15. biegu Miśkowiak zrewanżował się, pokonając Duńczyka, co pozwoliło zmniejszyć rozmiary porażki.

Poniżej oczekiwań w zespole z Częstochowy pojechali Australijczycy: Rohan Tungate i Jaimon Lidsey. Tungate miał pecha w szóstym wyścigu – prowadząc przez większość dystansu, zanotował defekt motocykla, co kosztowało Włókniarza ważne punkty. Porażka 43:47 jest najniższą przegraną częstochowian, którzy zanotowali już 17. porażkę w tym sezonie.