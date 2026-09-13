Pogoń Szczecin pokonuje Wieczystą Kraków. Nowy nabytek przypieczętował zwycięstwo

Zwycięstwo Pogoni po bramkach w drugiej połowie

Spotkanie Pogoń Szczecin - Wieczysta Kraków 2:0 (0:0) odbyło się przed publicznością liczącą 18 173 widzów. Po bezbramkowej, wyrównanej pierwszej połowie, w której bliżej strzelenia gola byli goście – Mikkel Maigaard uderzył w poprzeczkę w 32. minucie – inicjatywę przejęli gospodarze. Pogoń udowodniła swoją wyższość w drugiej odsłonie meczu.

Wynik spotkania otworzył Darko Czurlinow w 59. minucie. Pomocnik sprowadzony po okresie przygotowawczym otrzymał podanie przed polem karnym, zwodem minął obrońcę i mocnym uderzeniem pokonał bramkarza Wieczystej, Mateusza Kochalskiego. Piłka wpadła do siatki po rękach golkipera.

Jak zagrał debiutant Jordi Sanchez?

Pogoń Szczecin w ostatnim tygodniu okna transferowego wzmocniła skład czterema zawodnikami. Oprócz Jordiego Sancheza pozyskano Kevina Dąbrowskiego, Alessandro Riccio i Isaiaha Eichie. Riccio i Sanchez zadebiutowali już w meczu z Wieczystą. Hiszpański napastnik ustalił wynik meczu w doliczonym czasie gry (90+3), wykorzystując sytuację sam na sam po błędach krakowskiej obrony. Wcześniej, już w trzeciej minucie, minimalnie chybił.

Spotkanie awizowano jako pojedynek dwóch czołowych snajperów – Sancheza, lidera strzelców bieżących rozgrywek (sześć goli dla Wisły Kraków przed transferem), oraz Efthymiosa Koulourisa z Wieczystej, byłego gracza Pogoni i króla strzelców sezonu 2024/25. Z tego starcia zwycięsko wyszedł Hiszpan, podczas gdy płaski strzał Greka w 75. minucie obronił Valentin Cojocaru. W barwach Wieczystej zadebiutował również bramkarz Mateusz Kochalski, pozyskany z Karabachu Agdam.