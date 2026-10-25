AMW Arka Gdynia przegrywa u siebie. Zwycięstwo wałbrzyszan

Górnik buduje przewagę na wyjeździe

Mecz Ekstraklasy koszykarzy rozpoczął się od wyrównanej rywalizacji w pierwszej kwarcie, zakończonej wynikiem 20:22 dla gości. W drugiej odsłonie koszykarze Górnika Zamek Książ Wałbrzych zagrali skuteczniej, powiększając swoją przewagę do ośmiu punktów przed przerwą (24:30).

Trzecia kwarta również przebiegała pod dyktando przyjezdnych, którzy wygrali tę część spotkania 20:14. AMW Arka Gdynia zdominowała ostatnią partię wynikiem 30:23, ale nie wystarczyło to do odrobienia strat z wcześniejszych etapów meczu, co ostatecznie przypieczętowało zwycięstwo zespołu z Wałbrzycha 95:88.

Kto zdobył najwięcej punktów?

W szeregach AMW Arki Gdynia najskuteczniejszy był Alex Stein, który zapisał na swoim koncie 24 punkty. Znakomity mecz rozegrali także Kasper Suurorg z 21 punktami oraz Mate Vucić, który zdobył 18 oczek, starając się utrzymać swój zespół w grze do samego końca.

Drużyna z Wałbrzycha zaprezentowała z kolei bardzo wyrównaną siłę ognia. Mike Scott zdobył dla Górnika 14 punktów, a Leemet Bockler i Michał Nowakowski dołożyli po 12 oczek, co walnie przyczyniło się do wywiezienia z Gdyni cennego zwycięstwa.