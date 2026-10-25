Rafał Brzozowski nie zamieszcza zdjęć z żoną. Piękna Helena unika blasku fleszy

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Rafał Brzozowski ożenił się z tajemniczą Heleną. Znali się od lat
Na początku sierpnia Rafał Brzozowski poślubił swoją partnerkę. Wybranką piosenkarza została tajemnicza Helena. Para znała się od długiego czasu, a połączyła ich wspólna miłość do muzyki.
Były prezenter Telewizji Polskiej bardzo dbał o swoją prywatność. Aż do samej ceremonii udało mu się ukryć fakt, że planuje ślub.
Uroczystość miała miejsce w okolicach Warszawy. Ochrona pilnowała wejścia do świątyni, a do środka wpuszczano jedynie osoby ze specjalnym zaproszeniem. Wśród blisko 400 gości znalazły się postaci znane z telewizji, estrady i sportu.
Krótko po imprezie internet obiegły kadry z wydarzenia. Znanym gościom nie zabrakło chęci do publikowania relacji z samego wesela oraz wystawnych poprawin na swoich profilach w mediach społecznościowych.
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Rafał Brzozowski ukrywa wizerunek żony
Kiedy opadł ślubny kurz, Rafał Brzozowski rzucił się w wir obowiązków zawodowych. Obecnie piosenkarza można oglądać w 23. sezonie show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Profil gwiazdora na Instagramie jest zdominowany przez posty z jego pracy.
Wokalista sporadycznie dzieli się bardziej osobistymi treściami. We wrześniu pokazał, jak świętuje 70. urodziny swojej mamy, a kilka dni temu opublikował obszerną galerię z wyprawy do Kanady. Jednak na profilu Brzozowskiego nie ma zdjęć jego żony. Helena całkowicie zniknęła z mediów społecznościowych po ślubie, co wywołało smutek u fanów, którzy kibicowali miłości nowożeńców.
Mimo że Brzozowski nie publikuje zdjęć z ukochaną, to nie brakuje mu dla niej ciepłych słów w wywiadach. W rozmowie z "Super Expressem" wokalista odsłonił kulisy ich relacji. Przyznał, że początkowo łączyła ich tylko przyjaźń. To właśnie naturalny rozwój wypadków sprawił, że ich znajomość przerodziła się w silne uczucie.
Helena funkcjonuje poza światem show-biznesu i wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja się nie zmieni.
Helena nie lubi rozgłosu i nie chce żyć w blasku fleszy. Ceni sobie normalność i nie chce być w centrum zainteresowania. Stąd chciałem ją uchronić jak najdłużej przed całym tym medialnym szumem - mówił Rafał Brzozowski "Super Expressowi".
Rafał Brzozowski zdradził też, że nigdy nie próbowali ukrywać swojego związku. Po prostu oboje lubią spokój i unikają pojawiania się na branżowych imprezach. Wokalista zdecydował się nawet pokazać redakcji ich prywatne fotografie. W trakcie wywiadu wspomniał, że całe zamieszanie wokół ślubu było dla jego żony nowym doświadczeniem, podczas gdy on od lat dobrze zna zasady funkcjonowania w świecie mediów.
Wiem, że jest ze mną nie dla korzyści czy rozgłosu, tylko dla mnie samego. Chcę jak najlepiej dla mojej ukochanej żony i zrobię wszystko, żeby czuła się szczęśliwa i spokojna, bo to z pewnością kobieta mojego życia - podkreślił.