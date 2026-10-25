Śląsk Wrocław zwycięża w ważnym meczu. Wieczysta Kraków pokonana na wyjeździe

Śląsk Wrocław lepszy w kluczowym meczu

Spotkanie Śląska Wrocław z Wieczystą Kraków było reklamowane jako niezwykle istotne dla przyszłości obu szkoleniowców. Wrocławianie przed tym starciem zanotowali pięć porażek z rzędu, natomiast zespół z Krakowa tydzień wcześniej uległ u siebie Rakowowi Częstochowa, balansując tuż nad strefą spadkową. Ostatecznie to gospodarze po dwóch celnych trafieniach sięgnęli po pełną pulę, wygrywając 2:0 na stadionie we Wrocławiu.

Mecz rozpoczął się od optycznej przewagi gości. Wieczysta dłużej utrzymywała się przy piłce i częściej atakowała, a gospodarze skupili się na kontratakach. W pierwszej połowie Lucas Piazon miał doskonałą okazję dla przyjezdnych, kładąc w polu karnym trzech graczy Śląska, ale uderzył prosto w bramkarza Karola Niemczyckiego. Z kolei Śląsk wyprowadził skuteczny cios w 24. minucie.

Jak padły bramki dla Śląska Wrocław?

Pierwszego gola dla Śląska Wrocław zdobył Malaly Dembele po sprytnym zagraniu "krzyżakiem" przez Piotra Samca-Talara. Tuż przed końcem pierwszej połowy, w doliczonym czasie (45+3. minuta), Samiec-Talar zanotował kolejną asystę. Tym razem zagrał do niepilnowanego Przemysława Banaszaka, który z kilku metrów pewnie umieścił piłkę w siatce, ustalając wynik do przerwy na 2:0.

Po zmianie stron trener Wieczystej, Żeljko Kopić, wprowadził na boisko m.in. Lisandro Semedo. Goście dominowali w posiadaniu piłki, momentami spychając cały zespół z Wrocławia do obrony we własnym polu karnym. Najlepszą szansę dla przyjezdnych zmarnował właśnie Semedo, przegrywając pojedynek sam na sam z Niemczyckim. Z biegiem czasu impet Wieczystej malał, a gospodarze kontrolowali sytuację na boisku i utrzymali korzystny wynik, co może uspokoić pozycję trenera Ante Simundzy.