Wygrana Śląska po serii porażek. Trener Simundza ocenia mecz Ekstraklasy

Zwycięstwo Śląska po paśmie niepowodzeń

Śląsk Wrocław odniósł zwycięstwo w spotkaniu Ekstraklasy, pokonując Wieczystą Kraków na własnym stadionie 2:0. Wygrana przyszła po serii pięciu meczów z rzędu zakończonych porażką drużyny z Dolnego Śląska. Trener Ante Simundza wyraził zadowolenie ze zrealizowania założeń taktycznych i skutecznej gry swojego zespołu w defensywie.

Po początkowych problemach, drużyna Śląska zdołała przejąć kontrolę nad przebiegiem gry i wywalczyć cenne trzy punkty. Sukces ten ma istotne znaczenie w walce o poprawę pozycji w ligowej tabeli. Bohaterem spotkania został Piotr Samiec-Talar, który popisał się dwiema asystami. Mimo konieczności opuszczenia boiska po godzinie gry z powodu urazu głowy, szkoleniowiec liczy na jego występ w nadchodzącym meczu Pucharu Polski z Odrą Opole.

"Pierwsze 10-15 minut nie było na poziomie, jaki oczekiwałem, ale zespół się nie przestraszył, nie stracił wiary i zaczął grać na miarę swoich możliwości. Jestem zadowolony z trzech punktów i uważam, że w pełni na nie zasłużyliśmy. Piłkarze muszą zrozumieć, że muszą biegać i grać na dużej intensywności i uwierzyć, że mają jakość, aby skutecznie bronić i atakować. Zdobyliśmy trzy punkty, ale zachowaliśmy czyste konto, co jest dla mnie bardzo ważne" – powiedział Słoweniec.

Trudna sytuacja Wieczystej Kraków?

Dla Wieczystej Kraków przegrana we Wrocławiu to już ósma porażka w obecnym sezonie Ekstraklasy. Wynik ten spowodował, że zespół z Krakowa spadł do strefy spadkowej, zajmując 16. miejsce w tabeli po 12 rozegranych kolejkach. Śląsk Wrocław uplasował się oczko wyżej, na 15. pozycji. Trener Wieczystej, Żeljko Kopić, zwrócił uwagę na trudności w kreowaniu sytuacji bramkowych w obliczu głęboko broniącego się po objęciu prowadzenia przeciwnika.

Szkoleniowiec krakowskiej drużyny odniósł się także do swojej sytuacji w klubie wobec słabych wyników. Zaznaczył, że obecnie czuje wsparcie ze strony zarządu, a bieżące problemy są przedmiotem wewnętrznych analiz. Zastrzegł jednak, że w piłce nożnej sytuacja trenera może ulec zmianie w obliczu niesatysfakcjonujących rezultatów.