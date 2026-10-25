Andrzej Pluta błyszczy w lidze ACB. Niesamowity występ w Gironie

Znakomity występ Pluty

Andrzej Pluta, rozgrywający reprezentacji Polski, był czołowym graczem FIATC Girona w wygranym 101:87 spotkaniu z Juventutem Badalona w 5. kolejce hiszpańskiej ligi ACB. Polak zdobył 18 punktów, będąc drugim strzelcem swojego zespołu. Jego występ przyczynił się do ważnego zwycięstwa ekipy z Girony w tych prestiżowych rozgrywkach.

Najlepszym strzelcem drużyny FIATC okazał się Amerykanin Mac McClung, który zapisał na swoim koncie 23 punkty. Wysoka skuteczność Pluty była jednak kluczowa dla sukcesu całego zespołu. Rozgrywający udowodnił, że jest w znakomitej formie na hiszpańskich parkietach.

Jakie statystyki osiągnął Polak?

Statystyki Andrzeja Pluty w tym meczu robią wrażenie. Zaliczył cztery asysty, dwie zbiórki, jeden przechwyt i nie zanotował żadnej straty. Te osiągnięcia przełożyły się na wskaźnik efektywności wynoszący 22, co było najlepszym wynikiem wśród zawodników obu drużyn. Widać, że polski koszykarz świetnie odnajduje się w taktyce swojej drużyny.

Pluta, MVP ubiegłorocznych finałów polskiej ekstraklasy, grał przez 21 minut. Trafił pięć z siedmiu rzutów za 3 punkty, jeden rzut za 2 punkty oraz jeden z dwóch rzutów wolnych. To jego najlepszy indywidualny wynik w obecnym sezonie, a jego drużyna z bilansem 3-2 plasuje się na ósmej pozycji w lidze ACB.