Polskie gwiazdy na premierze "Odysei" Nolana. Tylko jedna ubrała się zgodnie z tematem - ZDJĘCIA

Premiera "Odysei" Christophera Nolana - tak ubrały się polskie gwiazdy

Na ten film czekaliśmy od wielu miesięcy, a kontrowersje pojawiły się już na etapie castingu. "Odyseja" Christophera Nolana (twórcy takich hitów jak "Dunkierka" i "Incepcja") to jedno z największych filmowych wydarzeń tego roku, nic zatem dziwnego, że na polską premierę zbiegło się wiele gwiazd. Na ściance pozowali m.in. Julia Chatys, Filip Bobek, Maja Hyży, Katarzyna Zawadzka, Jacek Kopczyński, Monika Goździalska, Bart Pniewski, Nicol Pniewska, Mateusz oraz Banasiuk. Kreacje naszych rodzimych celebrytów obejrzycie w poniższej galerii.

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"Odyseja" - imponująca obsada i wielki rozmach

Po oscarowym "Oppenheimerze" Christopher Nolan powraca z kolejnym wielki widowiskiem. "Odyseja" opowieść autorstwa Homera uznawana za jedno z najważniejszych dzieł literatury zachodniej. Opowiada o podróży Odyseusza, króla Itaki, który musi stawić czoła licznym wyzwaniom próbując wrócić do domu po wojnie trojańskiej. Powstała już niejedna ekranizacja klasycznego dzieła Homera, ale tym razem film nakręcony zostanie w technologii IMAX i będzie pierwszym tak nowoczesnym podejściem do "Odysei".

W filmie "Odyseja" zobaczymy największe gwiazdy światowego kina, w tym między innymi: Matta Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Zendayę, Roberta Pattinsona, Lupite Nyong'o oraz Charlize Theron. Premiera kinowa w Polsce odbędzie się już w ten piątek, 17 lipca.

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