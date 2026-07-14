Julia w Love Island UK coraz popularniejsza! Jej "dręczycielka" ODESZŁA z programu

Love Island - światowy fenomen, ale już nie w Polsce

To wywodzący się z Wielkiej Brytanii telewizyjny hit stworzony przez ITV Studios, który błyskawicznie podbił rynki medialne na całym świecie, doczekując się ponad dwudziestu lokalnych wersji. Formuła show opiera się na losach grupy atrakcyjnych singli (tzw. "Islanderów"), którzy wprowadzają się do luksusowej willi zlokalizowanej w ciepłych krajach. Odcięci od rzeczywistości uczestnicy mają jedno główne zadanie: przetrwać. Aby nie odpaść z gry, podczas regularnych ceremonii muszą dobierać się w pary - czy to z miłości, przyjaźni, czy czystej kalkulacji. Każdy, kto po przegrupowaniu zostanie bez partnera, pakuje walizki i wraca do domu.

Spokój uczestników jest jednak stale burzony przez nowych, kuszących mieszkańców, a także wymagające zadania i słynny, sprawdzający wierność etap "Casa Amor". Wpływ na bieg wydarzeń mają również sami widzowie, którzy głosują na swoich faworytów w specjalnej aplikacji. W finale to właśnie najpopularniejszy duet zgarnia główną wygraną.

Polską edycję show prowadziła Karolina Gilon, jednak Polsat obecnie nie wydaje tego programu.

Julia Majchrzak podbija brytyjski Love Island

Już wcześniej pisaliśmy o Julce Majchrzak, która szturmem wdarła się do brytyjskiego Love Island. Dziewczyna pojawiła się w Casa Amore i od razu podbiła serca dwóch mężczyzn. Ostatecznie postawiła na Lorenza, z którym walczy o wygraną w całym programie. 26-letnia mieszkanka Londynu szybko sprawiła, że polubili ją nie tylko uczestnicy, ale i widzowie show. Wprost zauważyli, iż Lola (inna uczestniczka) ją po prostu dręczy. Nie daje dojść do słowa Julce, regularnie ją obgadywała za jej plecami, a nawet wmawiała słowe, których Polka nigdy nie powiedziała. Gdy dziewczyna chciała to wyjaśnić, Lola potrafiła kpiąco patrzeć jej w oczy i śmiać się.

- Nie pokazano naszych dobrych momentów. Rozmawialiśmy też normalnie [...] To było trudne, gdy chciałeś zakończyć konflikt, a Julia ciągle do niego wracała. - powiedziała Lola w jednym z wywiadów dla ITV.

Według niej montażowo rozdmuchano całą historię, a ona nie ma nic sobie do zarzucenia.

Julia to obecna faworytka fanów Love Island. Jej "dręczycielka" SAMA ODESZŁA

Gdy ogłoszono, że widzowie wybrali najlepszą parę tygodnia, czyli Julię i Lorenzo, było widać, iż Lola wie, co ją czeka. Zwycięzcy musieli wytypować uczestników, którzy mieli opuścić show. Choć Julia z partnerem poszli na naradę, jej oprawczyni szybko nagle wymyśliła teorię, że ona już ma dosyć, źle się czuje, ma swojego chłopaka i chce odejść z show. Po powrocie Julki z narady, Lola wprost to powiedziała - podjęli z Seanem zgodnie decyzję (choć zrobiła to sama), iż odchodzą z programu.

Internauci szybko wyczuli w tym nieszczere intencje. Jak zaznaczają było widać, iż Lola jest na przegranej pozycji, bo nawet reszta uczestników wspierała Julkę. Teraz piękna Polka skupia się na swojej relacji z Lorenzo, choć co doceniają w niej widzowie - regularnie wspiera też koleżanki w ich rozterkach, nie boi się konfrontacji i zawsze stawia na szczerość.

Obecnie Julia Majchrzak jest jedną z faworytek do wygrania Love Island w Wielkiej Brytanii.

Magda Lichota z "Love Island" spotkała w nowym programie swojego ex. Jak zareagowała?

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