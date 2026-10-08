Gwiazdy, które zmieniły wyznanie. Już nie są katolikami

Pochodzili z katolickich rodzin, ale z biegiem lat podjęli decyzję o konwersji. Niektóre polskie gwiazdy otwarcie zdradziły, że nie utożsamiają się już z najpowszechniejszym chrześcijańskim wyznaniem w naszym kraju, a przeszły do innych odłamów bądź całkiem innych religii.

Gwiazdy, które nie są już katolikami. Znane twarze znalazły spełnienie jako protestanci

Choć dorastali w duchu katolickim, piosenkarze Dawid Kwiatkowski i Michał Wiśniewski w wieku nastoletnim związali się z protestantyzmem. Jak wyznał 30-letni obecnie wokalista, taką decyzję podjął, gdy miał 15 lat. Z kolei lider zespołu Ich Troje zapoznał się z protestantyzmem, mieszkając jako młody chłopak u cioci w Niemczech. Do dziś konsekwentnie mówi, że wychowanie dzieci w chrześcijańskim duchu jest dla niego ważne.

Z kolei w 2023 roku o odejściu od katolicyzmu na rzecz protestantyzmu poinformował aktor Tomasz Karolak. W dorosłym życiu również Anna Samusionek dołączyła do innego wyznania, przyjmując chrzest w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. To protestancka wspólnota, do której w przeszłości należała chociażby piosenkarka Anna German. Znana z "Baru" i "Big Brothera" Maja Frykowska dorastała w rodzinie niepraktykujących katolików, ale sama dołączyła do zielonoświątkowej wspólnoty Chrześcijańskiego Kościoła Reformacyjnego, dzisiaj znanego jako Kościół Chwały.

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Buddyzm i prawosławie - kto je przyjął?

Obecnie najbardziej znaną buddystką w Polsce jest aktorka Maja Ostaszewska. Co jednak ciekawe, nigdy nie zmieniła wyznania - pochodzi z rodziny buddyjskiej. Imię Maja otrzymała ku chwale matki Buddy. Ten sam światopogląd podzielała zmarła w 2014 roku aktorka Małgorzata Braunek, wychowana i pochowana w tradycji luterańskiej, z której wywodziła się jej matka; ojciec był katolikiem. W przeszłości o fascynacji buddyzmem wypowiadała się także Edyta Górniak, jednak w późniejszym czasie mówiła ponownie o swoim przywiązaniu do chrześcijaństwa i katolickich zwyczajów.

Barwne, skomplikowane korzenie rodzinne ma również restauratorka i osobowość telewizyjna Magda Gessler. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" deklaruje przywiązanie do prawosławia, w którym dorastała z babcią rosyjskiego pochodzenia, ale jednocześnie obchodzi święta katolickie, kultywowane przez przodków od strony ojca.

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Dla ukochanej przeszedł na islam

Dziennikarz Andrzej Sołtysik jest przykładem konwersji z chrześcijaństwa na islam. Od 2015 roku jest żonaty z ukochaną Patrycją, jednak wcześniej jego partnerką była Shadia Nugud. W 2004 roku dla żony przeszedł na islam, przyjmując imię Rachid i odbywając odpowiednie nauki. Jak tłumaczył później w kilku wywiadach, po rozstaniu nie dokonał ponownej kontrowersji, dlatego oficjalnie dalej pozostaje muzułmaninem.

- Nie byłem praktykującym muzułmaninem. Przyjąłem tylko imię, ale według statystyki nadal pozostaję muzułmaninem, bo nie zrobiłem ponownej konwersji, nie przeszedłem na żadną inną wiarę - powiedział Sołtysik.

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