Legenda lat 90., złoty głos polskiej sceny i ikona stylu - Edyta Górniak od lat zachwyca nie tylko swoim talentem, ale również modowymi eksperymentami. Nietypowe wybory nie ominęły włosów. Szczególnie w latach 90. zapracowana gwiazda zaskoczyła opinię publiczną mocnym cięciem, ale i w kolejnych latach wiele miała na głowie zarówno w przenośni, jak i dosłownie.

Edyta Górniak: od skromnej wokalistki z "Metra" po wielką gwiazdę

Piosenkarka śpiewała od najmłodszych lat, ale pierwsze profesjonalne doświadczenie zdobyła za sprawą występów w ikonicznym polskim musicalu "Metro" z 1991 roku. To ten projekt sprawił, że Edyta Górniak zaprezentowała się na Broadwayu, a wkrótce została wyselekcjonowana przez TVP na pierwszą przedstawicielkę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. Po zajęciu drugiego miejsca z utworem "To nie ja!" artystka stała się wielką gwiazdą, sprzedając całe stosy debiutanckiej płyty "Dotyk". Kariera Górniak trwa do dziś i zmienia się bardzo dynamicznie wraz z jej scenicznym wizerunkiem.

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Skromnie na Eurowizji, "na chłopaka" do końca barwnych lat 90.

Tuż po sukcesie na scenie międzynarodowej Edyta Górniak wróciła do Polski jako bohaterka. Niemałym zaskoczeniem była więc radykalna zmiana wizerunku. Jeszcze w 1994 roku piosenkarka odważnie obcięła włosy, rezygnując ze swojego dotychczasowego, nieco bardziej naturalnego wydania.

Pamiętam, jaki to był szok – po Eurowizji ścięłam włosy na krótko, zupełnie "na chłopaka" - wspominała po latach Górniak na antenie "halo tu polsat".

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Jak tłumaczyła w wielu wywiadach, zmiana była oznaką jej życiowej transformacji, a inicjatywa wyszła ze strony stylistów w Londynie. Odmieniona Edyta Górniak w nowej fryzurze wystąpiła m.in. w teledysku do singla "Dotyk", tytułowego dla jej debiutanckiego albumu. Włosy "na chłopaka" pozostały jej znakiem rozpoznawczym jeszcze przez kilka lat, ale także swoistym trendem. Fanki w całej Polsce, zachwycone urodą gwiazdy, też ścinały swoje włosy na krótko. Na archiwalnych zdjęciach Edytę Górniak z powrotem w dłuższej fryzurze możemy znaleźć dopiero w nowym milenium.

Tak zmieniały się fryzury artystki. Zawsze stawiała na odwagę

Przez trzy kolejne dekady look Edyty Górniak zmieniał się wielokrotnie. Czasem gwiazda zapuszczała włosy, a czasem - tak jak w 2013 roku - decydowała się na ich skrócenie, chociażby do ramion. Nigdy nie wróciła już co prawda do szokującej wersji "na chłopaka" z lat 90., ale i tak zaskakiwała czy to lokami, czy to odważnym strzyżeniem boków, a nawet blond peruką jako Barbie. Zdjęcia z rozmaitymi wydaniami włosów popularnej piosenki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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