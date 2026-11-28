Białe firanki często szarzeją lub żółkną z powodu osadzającego się kurzu, zanieczyszczeń, resztek detergentów czy twardej wody.

Zamiast mocnych wybielaczy, do przywrócenia bieli firankom można wykorzystać pewien kuchenny produkt, znany z właściwości rozpuszczających osady mineralne.

Wystarczy rozpuścić łyżeczkę w kilku litrach ciepłej wody, namoczyć w niej firanki na około 30 minut, a następnie wyprać je w pralce.

Dlaczego białe firanki tak szybko szarzeją?

Firanki każdego dnia zbierają kurz, drobinki tłuszczu, zanieczyszczenia z powietrza i osady, które osiadają na ich powierzchni. Szczególnie szybko brudzą się te wiszące w kuchni lub przy oknach wychodzących na ruchliwą ulicę. Z czasem nawet regularne pranie nie wystarcza, by przywrócić im dawną biel. Dodatkowym problemem mogą być resztki detergentów, twarda woda i niewłaściwa temperatura prania. To właśnie dlatego materiał, który początkowo był śnieżnobiały, po kilku miesiącach zaczyna wyglądać na zaniedbany. Przed świętami warto więc zastosować prosty trik, który pomoże odświeżyć tkaninę.

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Dodaj do wody i namocz firanki. Po praniu znów będą śnieżnobiałe

Jeśli nasze firanki poszarzały, zanim kupimy specjalistyczny wybielacz, możemy wypróbować kwasek cytrynowy. Jest znany ze swoich właściwości pomagających rozpuszczać niektóre osady mineralne, dlatego bywa wykorzystywany podczas domowych porządków. Wystarczy przygotować miskę z ciepłą, ale nie gorącą wodą i rozpuścić w niej niewielką ilość kwasku cytrynowego, na przykład jedną łyżeczkę na kilka litrów wody. Następnie zanurz firanki i pozostaw je na około 30 minut. Po namoczeniu wystarczy wyprać tkaninę zgodnie z zaleceniami producenta, najlepiej wybierając delikatny program.

O czym pamiętać podczas wybielania firanek?

Nie każda tkanina dobrze znosi domowe metody. Przed namaczaniem warto sprawdzić metkę i przetestować roztwór na niewielkim, mało widocznym fragmencie materiału. Szczególnie delikatne firanki mogą wymagać łagodniejszego traktowania.

Przedświąteczne porządki nie muszą oznaczać wydawania pieniędzy na kolejne środki czystości i frustracji z powodu poszarzałych firan. Wystarczy prosty trik z wykorzystaniem kwasku cytrynowego, by firanki znów prezentowały się świeżo.

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