Laboratorium narkotyków w Lebiedziach. Policjanci przejęli 163 kilogramy klofedronu

Nielegalna produkcja narkotyków w gminie Sterdyń

Policjanci ustalili, że na terenie jednej z prywatnych posesji w miejscowości Lebiedzie może funkcjonować zaplecze do produkcji substancji psychotropowych. Podczas przeszukania zabudowań gospodarczych, które odbyło się 17 lipca 2026 roku, mundurowi ujawnili kompletny zestaw urządzeń przeznaczonych do wytwarzania narkotyków. W pomieszczeniach znajdowały się profesjonalne reaktory oraz specjalistyczny sprzęt pozwalający na prowadzenie nielegalnej działalności na dużą skalę. Funkcjonariusze dokładnie sprawdzili cały obiekt, zabezpieczając oprócz aparatury także ślady obecności osób biorących udział w tym procesie.

Zabezpieczono 163 kilogramy gotowej substancji i półprodukty

W trakcie policyjnej akcji zabezpieczono niespełna 163 kilogramy gotowego klofedronu, a także liczne mieszaniny chemiczne będące częścią trwającego procesu produkcyjnego. Odnaleziono również blisko 388 litrów półproduktów w postaci nieskrystalizowanej, które miały posłużyć do dalszej produkcji środków odurzających. Ujawnione laboratorium miało zorganizowany charakter i było w pełni przygotowane do wytwarzania znacznych ilości syntetycznych substancji psychotropowych. Działania sokołowskich policjantów były wspierane przez ekspertów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Radomiu.

Cztery osoby zatrzymane i zarzuty prokuratorskie

Podczas realizacji działań funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn z powiatu sokołowskiego w wieku 68, 56 i 42 lat oraz 48-letnią kobietę mieszkającą w powiecie węgrowskim. Podejrzany 42-latek oraz 48-latka zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim, gdzie przedstawiono im zarzuty. Dotyczą one wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych w celu uzyskania korzyści majątkowej, co jest działaniem wbrew przepisom obowiązującej ustawy. Za to przestępstwo polskie prawo przewiduje karę pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 20 lat.

Tymczasowy areszt i rozwojowy charakter śledztwa

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego wobec zatrzymanej kobiety i mężczyzny. Oboje spędzą w tymczasowym areszcie najbliższe trzy miesiące, oczekując na dalszy przebieg postępowania karnego. Służby podkreślają, że cała sprawa ma charakter rozwojowy i zbierane są kolejne dowody w tej sprawie. Policjanci zaznaczają jednocześnie, że w najbliższym czasie nie są wykluczone następne zatrzymania osób powiązanych z tym nielegalnym procederem.

Źródło: Policja.pl