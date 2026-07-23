Ataki DDoS oferowane w internecie. Policjanci CBZC namierzyli grupę nieletnich

Śledztwo CBZC w sprawie zakłócania pracy sieci komputerowych

Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą dochodzenie dotyczące młodych osób, które wspólnie i w porozumieniu brały udział w zakłócaniu pracy systemów informatycznych. Ich działanie polegało na oferowaniu odpłatnych usług umożliwiających przeprowadzenie masowych ataków typu DDoS w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W wyniku tych czynności dochodziło do zalewania systemów nadmierną ilością sztucznie wygenerowanego ruchu, co skutkowało brakiem dostępności usług. Takie postępowanie uniemożliwiało prawidłowe przetwarzanie oraz przekazywanie danych i utrudniało dostęp do informacji informatycznych.

Charakterystyka ataków DDoS oraz narzędzi typu stresser

Ataki DDoS polegają na celowym przeciążeniu serwera, usługi lub strony internetowej poprzez wysyłanie nadmiernej liczby żądań połączenia. Takie działania mogą prowadzić do znacznego spowolnienia funkcjonowania systemu lub jego czasowej i całkowitej niedostępności dla użytkowników. Usługi tego typu są często określane w sieci jako stresery i bywają oferowane jako gotowe rozwiązania do przeprowadzenia cyberataku na wybrany cel. Skutki takich działań mogą być dotkliwe zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i dla użytkowników indywidualnych korzystających z sieci.

Zabezpieczony sprzęt komputerowy i wiek uczestników procederu

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoby odpowiedzialne za ten proceder promowały swoje usługi oraz narzędzia w internecie, w tym na portalach społecznościowych. Osoby zaangażowane w te działania mają od 12 do 16 lat, a najmłodszy z uczestników ma 12 lat. W ramach przeprowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych oraz różnego rodzaju nośniki danych. Wszystkie zabezpieczone urządzenia zostaną teraz poddane szczegółowej analizie przez biegłych, a przedstawiciele policji informują, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło: Policja.pl