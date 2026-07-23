Ucieczka motocyklisty w Jeżowem. 19-latek bez uprawnień uderzył w radiowóz

Pościg za motocyklistą w rejonie Jeżowego

18 lipca 2026 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy w Nisku patrolowali okolicę Jeżowego nieoznakowanym radiowozem. Przed godziną 23:00 funkcjonariusze zauważyli motocyklistę na Hondzie, który poruszał się z prędkością przekraczającą dozwolone limity. Mundurowi wydali kierującemu sygnały do zatrzymania, jednak ten nie zareagował na polecenia i zaczął uciekać. Policjanci rozpoczęli pościg za jednośladem, którego prowadzący wykazywał lekceważący stosunek do przepisów drogowych oraz bezpieczeństwa innych osób na drodze.

Kolizja z radiowozem i próba ucieczki pieszo

Po przejechaniu odcinka kilku kilometrów doszło do kolizji motocykla z policyjnym radiowozem. W wyniku tego zdarzenia Honda przewróciła się, a kierujący próbował kontynuować ucieczkę pieszo. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i ustalili jego tożsamość. Zatrzymanym okazał się 19-letni mieszkaniec powiatu kolbuszowskiego, który w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Konsekwencje dla 19-letniego kierowcy

Podczas kontroli wyszło na jaw, że młody mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania motocyklami. Dodatkowo policjanci stwierdzili, że do Hondy przymocowana była tablica rejestracyjna przypisana do innego pojazdu. 19-latek stanie przed sądem, gdzie odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, jazdę z nieprawidłową tablicą oraz brawurową jazdę. Zgodnie z przepisami za rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa i narażenie innych osób na niebezpieczeństwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl