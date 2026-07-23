Aktywny wypoczynek w górach lub nad wodą – jakie ubezpieczenie turystyczne wybrać dla sportowca?

Co musi zawierać polisa turystyczna dla osoby aktywnej?

Dobra polisa dla aktywnego turysty powinna obejmować uprawiane przez niego aktywności sportowe. W zależności od tego, jakie ubezpieczenie turystyczne wybierzesz, może uwzględniać amatorskie aktywności fizyczne w podstawowym wariancie, tak jak ma to miejsce w przypadku polisy Supertravel w UNIQA.

Jeśli na wakacjach chcesz uprawiać kitesurfing, kolarstwo górskie albo rafting, sprawdź w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), czy są one objęte ochroną.

Jakie elementy powinna zawierać polisa turystyczna?

Ubezpieczenie turystyczne, nabywane przez osobę, która preferuje aktywne formy wypoczynku, powinno obejmować:

koszty leczenia (KL) – w Europie suma ubezpieczenia powinna wynosić przynajmniej 300 - 700 tys. zł, a podczas wyjazdów poza kontynent – nawet kilkukrotnie więcej;

– w Europie suma ubezpieczenia powinna wynosić przynajmniej 300 - 700 tys. zł, a podczas wyjazdów poza kontynent – nawet kilkukrotnie więcej; koszty ratownictwa i poszukiwań – w Austrii i na Słowacji kosztami akcji ratunkowej w górach może zostać obciążony turysta;

– w Austrii i na Słowacji kosztami akcji ratunkowej w górach może zostać obciążony turysta; assistance i OC w życiu prywatnym – ochroni Twój portfel, gdy nieumyślnie zrobisz krzywdę komuś innemu, np. potrącisz pływaka motorówką;

– ochroni Twój portfel, gdy nieumyślnie zrobisz krzywdę komuś innemu, np. potrącisz pływaka motorówką; ochronę sprzętu sportowego – zwrot pieniędzy (do wysokości sumy ubezpieczenia), gdy linia lotnicza zgubi lub uszkodzi Twoją deskę surfingową.

Uwaga:

Złamanie nogi czy skręcenie kostki na zagranicznym wyjeździe często oznacza konieczność transportu medycznego do Polski w specjalnych warunkach (np. pozycji leżącej). Bez odpowiedniego ubezpieczenia koszt powrotu pokryjesz z własnej kieszeni.

Jak rodzaj aktywności wpływa na wycenę i dobór ochrony?

Im bardziej ryzykowny sport uprawiasz, tym większa zwyżka składki do polisy której potrzebujesz. Amatorska jazda na rowerze po ścieżkach zazwyczaj mieści się w podstawowym pakiecie. Zjazd downhillowy czy wspinaczka wysokogórska z użyciem specjalistycznego sprzętu to z kolei sporty wysokiego ryzyka lub ekstremalne, które wymagają zazwyczaj dokupienia dodatkowej ochrony.

Przykład z życia:

Marek spróbował swoich sił na kitesurfingu na wzburzonym morzu, w wyniku czego poważnie uszkodził bark. Na szczęście w ostatniej chwili przed wylotem do Grecji dokupił rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego o sporty wysokiego ryzyka. Dzięki tej jednej decyzji ubezpieczyciel sfinansował nie tylko pilny zabieg w tamtejszej klinice, ale także organizację transportu do kraju. Bez rozszerzenia koszt leczenia i przewozu mógłby wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Odpowiedzialność ubezpieczyciela może być ograniczona, jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa. Jednym z powodów odmowy wypłaty świadczeń jest uprawianie sportu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Odszkodowania nie otrzymasz również, jeśli wypadek nastąpił wskutek zignorowania oficjalnych ostrzeżeń i zakazów, np. wejścia na szlak górski mimo czerwonych alertów pogodowych i lawinowych.

Skorzystaj z kalkulatora UNIQA, dobierz odpowiednie pakiety rozszerzeń pod uprawianą dyscyplinę i sprawdź, które ubezpieczenie turystyczne zagwarantuje Ci upragniony spokój.

Źródła:

https://biuroprasowe.benefitsystems.pl/416013-prosto-i-aktywnie-tak-odpoczywa-55-proc-polek-i-polakow

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) ubezpieczeń turystycznych UNIQA

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