Interwencja służb w Jarosławiu. Policjanci i strażacy pomogli 65-letniemu mężczyźnie

Zgłoszenie o braku kontaktu z mieszkańcem Jarosławia

W środę 22 lipca 2026 roku przed godziną 8:00 policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego jarosławskiej jednostki podjęli działania w jednym z mieszkań na terenie miasta. Funkcjonariusze zostali poproszeni o pomoc przez kobietę, która martwiła się o swojego znajomego. Z przekazanych informacji wynikało, że 65-letni mężczyzna jest schorowany, a od kilku dni nie odbierał telefonu i nie było z nim żadnego kontaktu. Mundurowi niezwłocznie udali się pod wskazany adres, aby sprawdzić, co dzieje się z seniorem.

Służby weszły do zamkniętego mieszkania

Na miejscu funkcjonariusze zauważyli, że w drzwiach wejściowych znajduje się nieodebrana korespondencja z datą 17 lipca 2026 roku. Brak reakcji ze strony lokatora oraz realne obawy o jego stan sprawiły, że policjanci wspólnie ze strażakami zdecydowali się na wejście do środka. Wewnątrz pomieszczenia mundurowi odnaleźli 65-latka leżącego na podłodze obok łóżka. Mężczyzna był przytomny, jednak kontakt z nim był utrudniony, a u poszkodowanego zauważono występujące drgawki.

Udzielenie pomocy i transport do szpitala

Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania mężczyźnie pierwszej pomocy i wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze monitorowali stan mieszkańca Jarosławia do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Po przybyciu medyków senior został przekazany pod ich opiekę, a następnie przetransportowany do szpitala w celu otrzymania dalszej pomocy medycznej. Działania policjantów i strażaków pozwoliły dotrzeć do mężczyzny w odpowiednim czasie i zapewnić mu niezbędne wsparcie.

Źródło: Policja.pl